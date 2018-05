Si conclude mercoledì 9 maggio alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Francesco a Udine la stagione musicale della Fondazione Luigi Bon. Quest’ultimo appuntamento viene organizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con il Festival Vicino/Lontano che quest’anno affronterà il tema delle diseguaglianze.

Come sempre le attività della Fondazione sono supportate dai consueti partner istituzionali quali MiBACT, Regione FVG, Fondazione Friuli, Comune di Tavagnacco e Pagnacco, oltre a numerosi sponsor privati. La serata in particolare è, invece, sostenuta da CEAM Energia che da anni contribuisce a mantenere alto il livello delle proposte artistiche ‘adottando’ un concerto ad ogni stagione.

Ad esibirsi in serata la neonata Orchestra Giovanile Alpina, il Coro del Friuli Venezia Giulia preparato dal maestro Cristiano Dell’Oste, il pianista turco Gokhan Aybulus, sotto la direzione del Maestro Paolo Paroni.



L’importanza della serata è sancita dall’esibizione dell’Orchestra Giovanile Alpina, compagine di giovani musicisti nata grazie al bando regionale “Tolmezzo Città Alpina 2017” vinto dalla Fondazione Luigi Bon. Alle selezioni, svolte presso la sede della Fondazione, ma anche in decentramento presso altre regioni del Nord Italia lo scorso autunno, si sono presentati moltissimi musicisti dai 15 ai 25 anni provenienti da tutta la regione, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Valle d’Aosta, dal Trentino Alto Adige, dalla Slovenia e dall’Austria. La buona riuscita del progetto è garantita dall’esperienza della Fondazione Bon nel campo della formazione e dai professionisti di chiara fama che accompagnano i giovani musicisti in questo avvincente percorso e l’eccellente risultato artistico è stato sancito dal fortunato debutto dello scorso febbraio nei concerti a Pagnacco e Moggio Udinese.



Il programma della serata, interamente dedicato a Beethoven, vede nella prima parte l’esecuzione della Sinfonia n. 4, opera che si inserisce in un periodo d’incredibile sforzo creativo e che a differenza della precedente “Eroica” e successiva quinta, venne composta in tempi piuttosto rapidi e dal carattere luminoso, vivace e dinamico.

A seguire la Cantata Meerestille und glückliche Fahrt op. 112 (Mare quieto e viaggio felice) su due poesie di Johann Wolfgang von Goethe a cui fu dedicata. In questa partitura, il genio di Bonn, mette in contrapposizione quiete e movimento, incominciando a sperimentare soluzioni musicali che poi saranno adottate nel finale della Nona sinfonia. Ancor più chiaramente potremo ascoltare i riferimenti alla nona sinfonia nel brano che chiuderà il programma: la Fantasia Corale op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra.



PAOLO PARONI Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, ha lavorato presso orchestre, teatri lirici e in sale da concerto di rilevanza internazionale. Ha al suo attivo oltre 70 prime assolute tra esecuzioni e registrazioni. Ha collaborato con artisti internazionali di ogni estrazione stilistica e culturale. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alle opere contemporanee: è stimato per la sua programmazione originale e l'abbattimento delle barriere tra generi diversi.



GÖKHAN AYBULUS si diploma presso il conservatorio Tchaikovsky di Mosca nel 2009. İn ambito cameristico si è esibito con N. Shtarkman, N. Gutman, N. Lugansky, D. Schwarzberg, A. Bouzlov e C. Aşkın. Ha preso parte a diversi Festival internazionali in Turchia, Russia, Germania, Austria, Italia, Ucraina, Croazia, Bulgaria, Bosnia e Herzegovina, Slovenia, Azerbaijan e Cina. Ha suonato con prestigiose orchestre, tra cui: la Moscow State Symphony Orchestra, la Samara Philharmonic, la Ukranian National Philharmonic, la Presidential Symphony Orchestra e tutte le principali orchestre del suo paese.



L’ORCHESTRA GIOVANILE ALPINA è nata dalla selezione effettuata dalla Fondazione Luigi Bon, vincitrice del Bando regionale “Tolmezzo Città Alpina 2017”, alle selezioni si sono presentati moltissimi musicisti dai 15 ai 25 anni provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Valle d’Aosta, dal Trentino Alto Adige, dalla Slovenia e dall’Austria. Ha debuttato lo scorso inverno, in due concerti, diretta dal M° Paolo Paroni con la partecipazione del Soprano Annamaria Dell’Oste, del baritono Hao Weng e del Coro del Fvg. Il calendario estivo, già molto fitto, prevede anche il debutto in ambito operistico.



CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA formatosi nel 2001, ha effettuato oltre 300 produzioni tra prime assolute e concerti tenuti in tutta Italia ed Europa. Il complesso può trasformarsi dal piccolo ensemble atto a interpretare meglio il repertorio rinascimentale e barocco fino ad arrivare al grande coro sinfonico. Collabora con rinomati interpreti della musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop e numerose orchestre europee. È stato ospite di importanti festival coreutici e diretto da oltre sessanta direttori, tra i quali: R. Muti. G. Leonhardt, T. Koopman, A. Marcon, F. M. Bressan, L. Bacalov, G. Pehlivanian, U. Lajovic. Significative le collaborazioni per la musica leggera con A. Bocelli e Tosca, i concerti etnici con artisti del calibro di J. Gasparyan, le performance jazz con M. Stockhausen, E. Rava, K. Weehler, G. Venier. Il Coro fin dalla sua fondazione è preparato dal Mº Cristiano Dell’Oste.



Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: info@fondazionebon.com – 0432 543049. La sera del concerto, la biglietteria presso la Chiesa di San Francesco aprirà a partire dalle 20.00.