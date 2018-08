In una spettacolare Sala del Castello di di Brežice in Slovenia, mercoledì sera l’Orchestra Barocca San Marco di Pordenone ha aperto uno dei più importanti festival di musica antica in Europa.



A Brežice l'Orchestra San Marco, sotto la guida del direttore M° Paolo Faldi, ha interpretato un tipico concerto barocco della Venezia del ‘700 con un programma interamente dedicato ad Antonio Vivaldi tra concerti (per due trombe, violino e oboe, archi) ed emozionanti arie proposte dalla bravissima e giovane soprano Lucia Cortese.



Il pubblico presente (da mesi il festival registra il tutto esaurito) è stato entusiasta: due bis richiesti, applausi interminabili, standing ovation.

Il tutto alla presenza del Ministro della Cultura della Repubblica Slovena che al termine della serata si è complimentato con il Direttore artistico dell’Orchestra, il M° Diego Cal.



Anche con questo importantissimo appuntamento europeo, l’Orchestra barocca San Marco si afferma tra le migliori orchestre italiane di musica antica con strumenti originali raggiungendo un altissimo livello internazionale finora mai toccato da nessuna orchestra del Friuli.