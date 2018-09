C’è anche un pezzetto di Friuli nel corto “La Madeleine e lo Straniero” di Alessandra Cardone, che ha fatto incetta di riconoscimenti ai Southern Short Awards in Georgia (USA.).

Protagonista del corto uno chef di origini rumene che sta per prendere la sua prima stella Michelin, quando si trova ad assaggiare un vino particolare. Come per Proust con la “madeleine” il suo gusto lo riporta indietro nel tempo...ed ecco che entra in scena il Friuli, perché il film è prodotto da Guecello di Porcìa, proprietario delle Cantine di Porcia, antica azienda vinicola friulana, e dalla società Videe Spa. Inoltre anche la fotografia è made in Friuli, perché è firmata dalla videomaker cividalese Debora Vrizzi.

In Georgia, ad Alessandra Cardone è andato l’Individual Achievement in Directing mentre agli interpreti Ivan Senin e Fulvio Falzarano l’Individual Achievement in Acting. Numerosi anche i riconoscimenti tecnici: Achievement in Cinematography, Achievement in Editing, Achievement in Music, Achievement in Production Design e Achievement in Sound Design.

"La Madeleine e lo Straniero" ha la scenografia di Giorgio Pansini, la fotografia, coem già ricordato, di Debora Vrizzi, il montaggio di Matteo Trevisan. Aiuto regista Carlo Paramidani, casting director Antonella Perrucci per Galaxa, musiche Phillis Skeet, e i costumi di Caterina Zangrando, al trucco Francesca De Benedet.

Dopo il successo Usa, "La Madeline e lo Straniero" - che ha già ricevuto altri riconoscimenti di Croazia ed è stato proiettato al all'Italian Film Festival Bangkok 2018, il più importante evento di cinema italiano in Thailandia – farà tappa prevista alla XV edizione di Sedicicorto in programma dal 5 al 14 ottobre a Forlì.