I giovani e Gorizia? Amore e odio, un rapporto mai troppo facile tra la placida cittadina di provincia e le nuove generazioni alla ricerca di opportunità e divertimento. Ma se, inevitabilmente, soprattutto in queste sere d’estate, il capoluogo isontino tende a svuotarsi con tanti giovani e giovanissimi che scelgono (come accade anche altrove) le località della riviera per le loro feste e le loro vacanze, in città qualcosa si muove.



Anzi, più di qualcosa, visto che sono tante le iniziative interessanti pensate per dare più spazio a ragazzi e ragazze e anzi rendere proprio loro i protagonisti della vita serale e notturna goriziana. Tra queste la più innovativa e curiosa è sicuramente il progetto ‘Call for talents’, lanciato dal Comune e dal Punto Giovani. In sostanza è stato aperto un bando che ha portato alla creazione di un vero e proprio database con i giovani talenti, dai 17 ai 35 anni, del mondo della musica nell’Isontino e non solo. Solisti e gruppi di generi musicali diversissimi (dal jazz al pop, dall’hard rock alla musica leggera) ai quali, durante grandi eventi, manifestazioni o serate speciali, il Comune offrirà uno spazio per esibirsi, accollandosi le spese di Siae e service.



“Alla prima chiamata - spiega l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Marilena Bernobich - tra maggio e giugno, hanno risposto in tredici, da tutto l’Isontino, ma anche da Udine, e alcuni di questi talenti della musica hanno già avuto occasione di esibirsi durante la notte bianca dei saldi. L’obbiettivo del progetto è di individuare giovani di valore, promuovere la loro attività e dar loro visibilità, creando momenti di incontro e divertimento anche per tutti gli altri giovani della città. Al nostro database, ovviamente, possono accedere anche tutte le associazioni del territorio”.



In futuro, ‘Call for talents’ sarà riproposto guardando anche ad altre forme artistiche, come la danza. Poi c’è il Punto Giovani, sempre più un riferimento per le nuove generazioni, che nel corso dell’anno possono aderire a laboratori e progetti diversissimi, e anche d’estate trovano le porte aperte per incontrarsi e dar vita alle loro iniziative. In tal senso sempre più spesso la struttura di via Vittorio Veneto viene frequentata dagli studenti universitari, più che dagli adolescenti.



“Cerchiamo di dare il nostro sostegno anche ad altri eventi, concerti e manifestazioni promossi dai privati e dalle associazioni – dice Bernobich, che in tal senso lavora anche con la collega Chiara Gatta, che ha la delega all’Università -. Non c’è dubbio che a Gorizia ci sia ancora tanto da fare e da migliorare per quel che riguarda l’offerta ai giovani, ma è sbagliato ritenere che la città non sia vivace e aperta a novità e cambiamento”.



E chissà che in futuro in riva all’Isonzo non possa tornare anche una discoteca, o comunque un locale dove si possa ballare e divertirsi fino a tarda ora. “E’ un’idea - conclude Bernobich - alla quale stiamo pensando da tempo, e mi auguro si possa concretizzare. E’ necessario bilanciare le esigenze di chi vive in centro e vuole dormire con quelle di giovani e studenti che rivendicano il loro diritto a incontrarsi e divertirsi. Ecco allora che trovare una location subito fuori città, magari nella zona dell’ex aeroporto, per una discoteca potrebbe essere un’opportunità”.