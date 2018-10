Ricomincia la stagione musicale della Mitteleuropa Orchestra con l’esibizione della pianista veneziana Letizia Michielon che, assieme alla direzione del maestro Francesco Fanna, eseguirà brani di Schubert, Beethoven e Mendelssonhn. Il concerto è in programma venerdì 19 ottobre alle 20.45 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova e sarà replicato domenica 21 alle 18 con un cambio di location, ovvero la suggestiva Scuola Grande di San Rocco a Venezia.

La stagione sinfonica rende omaggio alla città stellata, membro Unesco dal 2017, al fine di coinvolgere il pubblico affrontando diversi repertori, dal tradizionale fino al crossover.

L’evento realizzato in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della Regione, di Fondazione Friuli e di Associazione Confindustria di Udine, è un’opportunità unica per vivere una serata in compagnia della migliore musica classica.