Play with me della compagnia Arearea di Udine conquista il Premio del pubblico 2017/2018 di Piccolipalchi. Lo spettacolo, infatti, è stato il più apprezzato dagli spettatori della rassegna per le famiglie organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e giunta ormai alla dodicesima edizione.



Qual è oggi il confine tra la realtà e il mondo digitale? Che fine ha fatto il gioco e dove si è cacciata l’avventura? Sono queste le domande dalle quali nasce Play with me. Con le coreografie di Marta Bevilacqua, lo spettacolo vede in scena l’attore Alessandro Maione e la danzatrice Valentina Saggin, due adulti-bambini che giocano senza sudare con la testa china su uno schermo. Attraverso la dimensione del gioco Play with me riflette sulla riscoperta del corpo e del linguaggio della danza.

L’allestimento dello spettacolo ha attinto anche all’esperienza di laboratorio che la compagnia ha condotto nelle scuole della nostra regione nell’ambito delle attività del progetto teatroescuola dell’ERT.

La compagnia di danza contemporanea Arearea di Udine è stata fondata da Roberto Cocconi nel 1992 dopo le sue esperienze nella compagnia del Teatro La Fenice di Venezia con Carolyn Carlson e la fondazione del gruppo Sosta Palmizi assieme ad altri coreografi. Attualmente è guidata da un nucleo artistico stabile composto dallo stesso Cocconi, Marta Bevilacqua, Luca Zampar e Valentina Saggin.

Le creazioni della compagnia spaziano dallo spettacolo teatrale alle performance e si contraddistinguono per la messa in discussione delle abituali logiche di utilizzo degli spazi, dal palcoscenico teatrale alle sale museali, dai contesti urbani agli spazi naturali. La compagnia Arearea è l’unica realtà professionale che opera nel campo della produzione di danza in Friuli Venezia Giulia.



L’edizione 2017/2018 di Piccolipalchi ha portato sul territorio 26 spettacoli per complessivi 37 appuntamenti in 13 Comuni della regione (Artegna, Codroipo, Grado, Latisana, Lestizza, Monfalcone, Palmanova, Pontebba, Premariacco, Sacile, San Daniele del Friuli, San Vito al Tagliamento, Tolmezzo) registrando complessivamente 3.000 presenze. Nata nel 2006 la rassegna Piccolipalchi si è negli anni consolidata come un importante intervento di politica culturale e artistica per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. La rassegna è organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la partecipazione della Fondazione Friuli e alla collaborazione e al contributo dei Comuni aderenti e delle associazioni locali quali il CIT - Centro Iniziative Teatrali di Latisana, l’associazione Amici del Teatro di Artegna e la Comunità collinare del Friuli.

L’edizione 2018/2019 della rassegna è già in cantiere e verrà presentata ufficialmente a ottobre. Per ulteriori informazioni sulle attività, sia per adulti sia per bambini, dell’Ente Regionale Teatrale visitare il sito www.ertfvg.it.