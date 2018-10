Una delle più affascinanti pagine della storia dell’alpinismo, la conquista del Cervino, ultima vetta delle Alpi rimasta inviolata fino al 1865, rivive sullo schermo - presentato nell'ambito delle Giornate del Cinema Muto alle 17 di domenica 7 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone - nel film Der Kampf ums Matterhorn (La grande conquista, 1928) per la regia di Mario Bonnard e Nunzio Malasomma.

Con la ricostruzione digitale effettuata dagli archivi di Berlino e di Francoforte, le Giornate propongono il racconto dell’epica lotta sportiva tra le due spedizioni, italiana e britannica, per la conquista della vetta, con scene di grande realismo e di forte effetto, girate in esterni sul Cervino. Fondamentale a questo riguardo è la figura del protagonista, Luis Trenker, nel ruolo dello scalatore italiano Jean-Antoine Carrel. È a Trenker, nato a Ortisei e morto quasi centenario nel 1990 a Bolzano, guida alpina e provetto sciatore, ufficiale dell’impero absburgico nella prima guerra mondiale e architetto laureato a Graz, che si deve la realizzazione del film. Una vera e propria ossessione, quella per il Cervino, sulla quale ritornerà a più riprese con film e documentari nella sua lunghissima carriera sempre improntata a uno smisurato amore per la montagna e per la natura. Ed è al Cervino che Luis Trenker vuole dedicare l'esordio registico, ma non riesce a ottenere il finanziamento necessario dall’UFA, la principale casa di produzione tedesca dell’epoca.

Si rivolge allora a tre piccoli produttori ebrei, Hohenberg, Marcus e Oppenheimer che insieme avevano fondato la Hom-Film. Li convince, e anzi ottiene più del doppio di quanto richiesto, quando fa loro vedere il materiale filmato con la collaborazione del bravissimo cameraman Sepp Allgeier. Unica condizione imposta dai produttori, che nel film compaia una storia d’amore e la supervisione di due registi esperti accanto a Trenker. E fu così che si arrivò a Mario Bonnard e a Nunzio Malasomma.

Rimaniamo nell’ambito del cinema tedesco con Das alte Gesetz (L’antica legge) di Ewald André Dupont, del 1923, in programma alle 20.30, un documento importante sulla vita della comunità ebraica nella Galizia di metà Ottocento, in cui lo shtetl non è più il solito e convenzionale luogo sudicio e miserabile ma un tradizionale villaggio rurale. E questo, unitamente alla storia di integrazione e successo di un ebreo contenuta nel film, era un fatto rilevante nella Germania del 1923, quando già cominciava a diffondersi il virus dell'antisemitismo che poco più tardi avrebbe tragicamente colpito anche alcuni dei componenti della troupe e del cast. Abraham Morewski, uno dei giganti del teatro yiddish, che nel film impersona il rabbino, padre del protagonista, fu costretto all’esilio, mentre l’attrice Grete Berger e lo sceneggiatore Paul Reno trovarono la morte nei campi di concentramento nazisti.

Das alte Gesetz conferma la grandezza di Dupont (morto a Hollywood nel 1956), ricordato solo per un film, Varieté, nonostante la sua carriera comprenda molti altri eccellenti lavori. Reduce dal grande successo dello scorso anno, torna alle Giornate per l’accompagnamento musicale la grande violinista klezmer Alicia Svigals, cofondatrice del gruppo newyorkese dei Klezmatics, già vincitori del Grammy Award, il più prestigioso premio internazionale per la musica. A Pordenone saranno con lei Donald Sosin al pianoforte, Romano Todesco al contrabbasso e Frank Bockius alle percussioni.

Tra musica, cinema e teatro si colloca l'evento pomeridiano, alle 15.45, Winsor and Gertie, uno spettacolo di Donald Crafton di circa 45 minuti che ricostruisce tramite i documenti d'archivio e le copie dei film depositate prima alla Cinémathèque québécoise e oggi presso la Library and Archives of Canada a Ottawa, l’allestimento teatrale originale del 1914. Winsor McCay era il celebre vignettista del New York Herald, padre del dinosauro Gertie e di tanti disegni animati. Lo interpreta sulla scena Anthony Lawton e John Kaufmann è suo figlio Robert. Le musiche dello spettacolo sono di Gabriel Thibaudeau, eseguite dall’autore al pianoforte, con Günter Buchwald al violino, Frank Bockius alle percussioni e Cristina Nadal al violoncello.

Domenica 7 ottobre torna al Teatro Verdi di Pordenone, in occasione delle Giornate del Cinema Muto, l'appuntamento con A Colpi di Note, l'attesa esibizione pubblica dei piccoli musicisti delle scuole pordenonesi, quest’anno dedicata a Buster Keaton.

Ad aprire l’evento, promosso da Cinemazero, la Mediateca di Cinemazero, La Cineteca del Friuli, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Crédit Agricole Friuladria e le Giornate del Cinema Muto, l’orchestra della scuola “P.P. Pasolini” di Pordenone che proporrà, sotto la direzione della professoressa Patrizia Avon, un’originale partitura per il film The Scarecrow (1920), firmato dalla coppia Buster Keaton - Edward F. Cline. Keaton veste i panni di un innamorato pazzo della figlia di un contadino che però, come sempre succede nelle commedie degli equivoci, è contesa da un altro spasimante. La fuga dei due giovani innamorati vivrà momenti di altissima comicità ma non manca un pizzico di dolce romanticismo.

A seguire l’esibizione dell’orchestra della scuola Centro Storico di Pordenone, guidata e animata dalla professoressa Maria Luisa Sogaro, che rimusicherà il film The Paleface (1922). Il “viso pallido” del titolo è proprio Keaton, qui nei panni di un entomologo alle prese con una tribù di indiani che prima vuole fargli la pelle, poi, in un succedersi di gag, inizia ad adorarlo come un semidio.

L’esibizione, a ingresso gratuito, è risultato di un progetto educativo curato da Cinemazero con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del linguaggio audiovisivo e del cinema delle origini e la pratica musicale di gruppo e di rimusicazione dal vivo di un film.