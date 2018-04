La star del musical e della televisione Giò di Tonno torna in Friuli per un seminario, organizzato da ArteVoce Voice Academy, rivolto a cantanti ed uditori che vogliono approfondire e migliorare con un grande esperto il proprio repertorio, la presenza scenica e le tecniche di palco.

Gli interessati potranno partecipare come allievi effettivi, uditori oppure come partecipanti alle sessioni di gruppo ed ogni allievo effettivo potrà esibirsi proponendo brani dal proprio repertorio, prediligendo quelli in italiano o tratti da musical nazionali.

Alla fine del workshop, che si terranno domenica 15 aprile a Spilimbergo al Cinema Teatro ‘Miotto’, i due allievi che si saranno distinti maggiormente, avranno modo di vivere la magia del palco con Giò di Tonno nei due concerti che si terranno sabato 26 maggio al Miotto e domenica 27 al Teatro Ristori di Cividale per la regia di Marco Caronna: un grande progetto che vede coinvolte tante realtà regionali.

Info e prenotazioni: Artevoce Voice Academy di Franca Drioli al 334-9031230.