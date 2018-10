Il Friuli e la sua musica ai confini dell'Europa: un importante contributo della Fondazione Friuli e della Regione consentirà a studenti e docenti del Conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ di Udine di portare l'eccellenza della musica italiana nelle città di Yerevan e Tbilisi.

Quattro concerti in sale straordinarie e moltissime ore di lezioni e conferenze: un'occasione unica per gli studenti di fare un'esperienza di studio e di produzione internazionale, oltre che un'opportunità eccezionale per far conoscere il conservatorio e il nostro territorio nel mondo.

Il progetto, nato grazie ad una convenzione sottoscritta tra il Conservatorio e la Fondazione Friuli, che ha lo scopo di promuovere l’internazionalizzazione dell’attività degli studenti e dei docenti, vedrà coinvolti in compartecipazione i conservatori di Yerevan e Tbilisi.

Diciannove gli studenti in viaggio, con dieci docenti. Porteranno in Armenia e Georgia anche trascrizioni e nuove composizioni ad opera di molti dei loro compagni compositori. Tra i docenti coinvolti Glauco Venier, orgoglio udinese della scena jazz internazionale, il sassofonista Alfonso Deidda, i docenti di canto lirico Paoletta Marrocu ed Emanuele Giannino, l'oboista Sandro Caldini e i compositori Mario Pagotto e Giovanni Albini, quest'ultimo delegato alle relazioni del Tomadini e coordinatore del progetto.

Ogni concerto vedrà la collaborazione di studenti e docenti delle istituzioni coinvolte Marco Somadossi, docente di strumentazione per banda al Conservatorio, dirigerà gli ensemble, mentre il docente di tecniche della ripresa e della registrazione audio Andrea Carli, fidato collaboratore di Riccardo Muti e Keith Jarret, coordinerà le riprese e la documentazione sonora.

Quattro i concerti previsti: giovedì 4 nella Concert Hall del Conservatorio di Yerevan nel quale saranno presentati alla delegazione italiana strumenti e musiche della tradizione popolare armena; venerdì 5 all'Aram Khachatryan Museum di Yerevan, concerti su musiche composte o trascritte dai compositori del conservatorio di Udine, eseguite da un'orchestra da camera di studenti e docenti dei due conservatori.

L'11 ottobre è prevista una jam session in un jazz club di Tbilisi, condotta dal rettore e sassofonista del Conservatorio locale, Reso Kiknadze, e dai docenti del 'Tomadini' Glauco Venier e Alfonso Deidda con gli studenti del conservatorio di Tbilisi. Il giorno dopo, nella Recital Hall del Conservatorio, un'orchestra da camera di studenti e docenti dei due conservatori suonerà composte o trascritte dai compositori del conservatorio di Udine.

La Georgia e l'Armenia negli ultimi anni si stanno sempre più affacciando sulla scena europea, favorendo scambi culturali e commerciali e inserendosi passo a passo nelle dinamiche europee. Con il suo progetto, il conservatorio di Udine si inserisce in questo processo, garantendo un posto in prima fila al Friuli ai confini dell'Europa.