Il teatro è da sempre luogo ideale dove mantenere viva cultura e tradizione, ancor più significativo se riesce a coinvolgere spettatori sin dalla tenera età. Nasce da questo presupposto “Un amico per Falù/Un amì par Falù”, progetto ideato dalla Compagnia udinese Teatro della Sete e finanziato da ARLeF – Agjenzie Regjonȃl pe Lenghe Furlane.



La sua formula è particolare, perché comprende il binomio laboratorio–teatro, tra l’altro entrambi gratuiti per il pubblico: si parte da due ore di pura creatività, in cui i piccoli partecipanti potranno creare con stoffa e forbici un personaggio, in questo caso un burattino, che qualche giorno dopo diverrà il nuovo amico di “Falù”, nell’omonimo spettacolo di figura interamente in lingua friulana.



Parla la Compagnia Teatro della Sete:

“Abbiamo cercato un modo divertente per sensibilizzare, diffondere e rafforzare l’utilizzo della lingua friulana tra le nuove generazioni, non solo con l’invito alla messa in scena, ma anche attraverso il coinvolgimento attivo. Questo accadrà sia durante il laboratorio, sia al termine dello spettacolo, quando i bimbi verranno invitati sul palco, come veri protagonisti della storia”.



Dettaglio curioso: ogni pupazzo dovrà possedere una “carta d’identità”, ovvero un nome e dei segni distintivi, tutti in friulano. Ai genitori verrà consigliato di utilizzare il Grande Dizionario Bilingue fornito dalla ARLeF, in modo tale da curiosare e imparare assieme nuovi termini della lingua. Verrà inoltre chiesto di condividere la foto sui social, in particolar modo su Instagram, taggando la compagnia o inserendo l’hashtag #unamiparfalu.



Diversi comuni hanno già aderito al progetto, partito da Paularo in agosto, in previsione altre sei date: 25 e 28 ottobre a San Giorgio di Nogaro, 8 e 11 novembre a Remanzacco, 15 e 18 novembre a Precenicco, 22 e 25 novembre a Udine, 24 e 27 gennaio a Cividale fino ad arrivare a marzo, 21 e 24 a San Daniele del Friuli. “Un amì par Falù”, si propone ad altri comuni friulani desiderosi di ospitarlo. Adatto a bambini dai 5 anni in su. Per ulteriori informazioni e per prenotarsi: www.teatrodellasete.com.