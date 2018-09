Non è un festival, ma un percorso fatto di continue connessioni. Il Festival del Canto Spontaneo, giunto all’11a edizione, dopo aver toccato negli ultimi mesi diverse località fra la regione, l’Italia e la Croazia, si avvia al gran finale pensando già a un nuovo corso di performance, simposi, azioni sceniche, concerti. Un work in progress che proseguirà nei prossimi mesi, da ottobre fino a febbraio, con diversi appuntamenti non solo musicali, sempre seguendo il ‘concept’ di questa edizione: il ‘ritorno’.



Nato nel 2008 su idea e per volontà di Novella Del Fabbro e Giovanni Floreani (per Furclap), il festival è una piccola ma significativa finestra aperta su un tema trascurato, se non addirittura dimenticato: la magia della voce, intesa come espressione artistica ma anche comunicazione, sacralità, socialità, conoscenza e, naturalmente, musica. “Guardarsi indietro per guardare avanti – spiega Floreani - è la semplice regola del nostro vivere terreno ed è la formula migliore per continuare nella ricerca della conoscenza: non è un gesto nostalgico e nemmeno un banale bilancio volto a dimostrare i successi delle nostre azioni o, al contrario, il fallimento dei nostri progetti”.



il week-end parte coi dervishi rotanti e con i 20 musicisti di ‘cantare il mondo’

Si parte sabato 29 alla Libreria Tarantola di Udine con la presentazione del libro ‘Quarreling with God’ di Latif Bolat e Jennifer Ferraro, una serie di poesie ad ispirazione Sufi, assieme ai dervishi rotanti Muhammed Alì Sahin e Huseyin Gurler. A seguire, al Vecchio Stallo, oltre venti musicisti da Croazia, Ungheria, Sicilia, Friuli e Turchia suoneranno insieme nel progetto ‘Cantare il Mondo’.



Un anticipo di quanto accadrà domenica 30 a Givigliana, in Comune di Rigolato dalle 10.30, tra ritualità (i canti patriarchini dei Cantuors di Ludario), esibizioni vocali (i Nediski Puobi di Pulfero, le Cicigoi di Drenchia e le Pulgetutis di Sant’Ane) in ricordo dello scomparso Pre Zef Cjargnel. In più, concerti dei Klapa Cambi da Spalato, del Duo Dracula di Janos Hasur dei Vizonto, del palermitano Mario Crispi con i suoi flauti mediorientali e, a chiudere, Latif Bolat al Saz coi dervishi rotanti.