Nuovo appuntamento da non perdere per i cultori della musica classica al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: mercoledì 17 ottobre alle 20.45 si esibirà infatti per la prima volta in Friuli Venezia Giulia una formazione unica al mondo, Les Siècles, con un programma tutto dedicato ai grandi autori francesi fra Otto e Novecento.



Nata per volontà dell’eclettico direttore François-Xavier Roth, aperto alle contaminazioni fra discipline diverse, Les Siècles riunisce artisti di una nuova generazione che hanno fatto dell’interpretazione con strumenti storici adeguati alle opere proposte la cifra del loro successo mondiale e utili. Con un repertorio che va da Monteverdi a Stravinskij e si spinge fino alla musica contemporanea, la compagine che ha la sua residenza nel dipartimento dell’Aisne (Alta Francia) ha legato in particolare la propria notorietà ai maggiori autori francesi di cui proporrà, nel corso del suo primo concerto a Udine, alcuni splendidi brani.



Ad aprire la serie saranno le caleidoscopiche Variations symphoniques di César Franck cui seguiranno due composizioni fra le più celebri di Camille Saint-Saëns, il Bacchanale tratto dall’opera lirica d’ispirazione bibilica Samson et Dalila e la Symphonie avec orgue, in prima esecuzione al Giovanni da Udine. Completano il programma il leggero e brioso Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel creato, come l’autore ebbe a sottolineare, proprio «nello spirito di Mozart e di Saint-Saëns». Al pianoforte brillerà François Dumont, sensibile artista specializzato nel repertorio del suo paese d’origine.



Il concerto in programma mercoledì 17 ottobre è il secondo appuntamento della stagione di musica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dal direttore artistico Marco Feruglio e realizzata grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli, che offrirà quanto di meglio propone oggi il circuito internazionale.



Sempre mercoledì 17 ottobre ma alle17.30, nel foyer del Teatro, appuntamento con il musicologo e saggista Maurizio Biondi con una conferenza di approfondimento sul programma del concerto dal titolo “La via francese. Ars gallica fra due secoli: Franck, Saint-Saëns e Ravel”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Biglietteria del Teatro aperta dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi).Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it



L’acquisto dei biglietti è possibile, anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Il mercoledì, aperto anche il Temporary Ticket Store del Teatro in centro a Udine, al Caffè Contarena (Via Cavour 1) con orario 10.00-13.00 e 13.30 -18.00.



Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard.



Mercoledì 17 ottobre 2018 – ore 20.45

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE – via Trento, 4 UDINE

LES SIÈCLES

FRANÇOIS-XAVIER ROTH direttore

FRANÇOIS DUMONT pianoforte

DANIEL ROTH organo

César Franck, Variations symphoniques in fa diesis minore-maggiore per pianoforte e orchestra

Camille Saint-Saëns, Bacchanale da“Samson et Dalila” op. 47

Maurice Ravel, Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

Camille Saint-Saëns, Sinfonia n. 3 op. 78 in do minore “Symphonie avec orgue”