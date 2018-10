Inizierà mercoledì 14 novembre con il nuovo spettacolo di Rocco Papaleo la seconda stagione teatrale di Lignano Sabbiadoro, promossa al Cinecity dall’Amministrazione Comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Dai quattro della scorsa stagione, salgono a sei gli spettacoli in cartellone con nomi di grande richiamo e lavori che promettono di soddisfare i palati più esigenti.



Come anticipato, il sipario si alzerà il 14 novembre con Coast to coast, un viaggio straordinario in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali. Protagonista assoluto sarà Rocco Papaleo, accompagnato da quattro musicisti di assoluto livello. Sabato 1. dicembre il Cinecity ospiterà l’unico appuntamento all’interno del circuito ERT di Tecno filò – Technology and me, il più recente lavoro di Marco Paolini che attingendo alla tecnica dei racconti di una volta prova ad analizzare la nostra società sempre connessa. Venerdì 21 dicembre si ride con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi nelle vesti di tre Predis che, in una sala d’attesa di un ospedale poco prima di Natale, attendono la nascita di un bambino. Il 2019 teatrale di Lignano verrà aperto l’11 gennaio da una serata che abbinerà musica e parole. Col tempo, sai / Avec le temps è un percorso nel cantautorato francese e genovese a partire dagli anni Sessanta. La narrazione è affidata al giornalista Massimo Cotto, mentre i brani saranno interpretati dal cantautore friulano Piero Sidoti. Maratona di New York, forse il testo più conosciuto e rappresentato di Edoardo Erba, compie 25 anni. Tante sono state le coppie di attori che si sono cimentate in una prova che è sì d’attore ma che è anche fisica (si corre in scena ininterrottamente per più di un’ora). Per la prima volta toccherà a due donne: Fiona May, la celebre saltatrice in lungo, e Luisa Cattaneo, attrice e runner. Appuntamento venerdì 22 febbraio. La stagione si chiuderà venerdì 22 marzo con la comicità di Giovanni Vernia e il suo E lasciatemi divertire… A dieci anni dai successi di Zelig, il comico genovese mette in scena uno show a tuttotondo con elementi autobiografici e tanta musica.



Gli spettacoli avranno inizio alle 20.45, mentre la campagna abbonamenti prenderà avvio al Cinecity mercoledì 10 ottobre. Queste le date: mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14 rinnovi degli abbonamenti della scorsa stagione, dal 17 al 31 ottobre sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Gli orari: mercoledì e sabato dalle 18.30 alle 20.30; inoltre, in orario di apertura del cinema: sabato dalle 20.30 alle 22.00, domenica dalle 15.30 alle 19.30.

Info al numero 334 1058083 (Cinecity) o chiamando l’Ufficio Cultura del Comune (0431 409160).