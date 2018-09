Grandi musicisti nazionali e mondiale e il top del virtuosismo regionale sulla sei corde. ‘Madame Guitar’ fa 13 (edizioni) e si conferma unico festival internazionale di chitarra acustica in regione con ben 42 concerti in un solo week-end, da venerdì 21 a domenica 23 a Tricesimo. Una full immersion nel mondo dello strumento più amato e diffuso, fatta di concerti da mattina a sera, prima in piazza Garibaldi e poi a teatro. In più, nonostante i pesanti tagli nei finanziamenti pubblici, il Folk Club Buttrio - in collaborazione con l’amministrazione comunale – è riuscito a mettere in cantiere anche una mostra di chitarre pregiate, due seminari di fingerstyle e flatstyle, presentazioni e altro.



L’apertura venerdì 21 al Garzoni col bluesman austriaco Gottfried Gfrerer, uno dei maestri europei della slide, ma anche l’originale duo chitarra-tromba Elva Lutza con la cantante catalana Ester Formosa fra tradizione e improvvisazione, e le corde ‘diverse’ del mandoloncello del virtuoso nizzardo Jean-Louis Ruf-Costanzo. Sabato sera aprirà il mitico Luigi Grechi, al festival anche per presentare (venerdì pomeriggio) il libro a fumetti ‘La ballata di Woody Guthrie’ di Nick Hayes, di cui ha curato la traduzione italiana, seguito dal duo composto dal croato Goran Ivanovic e da Fareed Haque, americano di padre pakistano e madre cilena. E poi, il ritorno in Friuli di Brian Willoughby, chitarrista degli Strawbs, e Cathryn Craig, cantautrice di Nashville, prima di uno dei maestri mondiali dell’acustica, il canadese Don Ross.



Domenica sera si apre col fingerstyle di Andrea Mele, seguito dalla nostra Serena Finatti col chitarrista Andrea Varnier e il coro Sing&Feel. Dopo il maestro di flatsyle Roberto Dalla Vecchia, il trio dell’eccezionale bluesman Watermelon Slim, cantante, armonicista e solista di lapsteel, una vera e propria ‘reincarnazione’ bianca di un bluesman nero del Delta, in attività dagli Anni ‘70. In piazza moltissime proposte di qualità made in Friuli, dal trio acustico Woodnite guidato da Alessio Velliscig, voce friulana dei Quintorigo, alla cantautrice goriziana Paola Rossato, dalla virtuosa friulana Paola Selva agli irresistibili Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, in un mix di generi e culture.