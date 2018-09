Lo scorso anno l’appuntamento era saltato per problemi legati alle nuove norme di sicurezza. Per gli organizzatori della Pro Loco di Maniago, l’appuntamento con Edoardo Bennato era diventato una sorta di obbligo ‘morale’, al punto che venerdì 7 settembre il cantautore-cantastorie, sulla breccia dagli anni ’70 e il primo italiano a portare 60 mila spettatori a ‘San Siro’, nel lontano 1980, è stato chiamato a esibirsi (a ingresso gratuito) in piazza Italia, proprio per celebrare i 50 anni del sodalizio della città dei coltelli.



Con la sua consueta carica di poesia, intelligenza ed ironia, Bennato torna in Friuli col suo tour ‘Mastro Geppetto’ a pochi mesi dalla pubblicazione dell’attesissima ‘deluxe edition’ del suo capolavoro, il concept album ‘Burattino senza fili’, una raccolta di canzoni profetiche (anche ascoltate a quattro decenni di distanza), ormai entrate nella storia. Il cantautore-rocker-bluesman partenopeo presenterà dal vivo tutti i suoi brani più famosi, carichi di ironia dissacrante e graffiante contro il ‘potere’, così come quelli dell’ultimo lavoro di inediti ‘Pronti a salpare’.