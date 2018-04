Über Raffiche riporta a Udine la compagnia riminese Motus sabato 14 aprile ore 21>24 al Teatro Palamostre per un’occasione speciale: celebrare i 25 anni della compagnia con un potentissimo remake in versione femminile di Splendid’s, la pièce teatrale di Jean Genet già messa in scena (ma per ensemble maschile) nel 2002. Motus infrange quindi i confini dell’identità di genere con un poderoso cast di attrici - Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, Sylvia De Fanti, Federica Fracassi, Ondina Quadri, Alexia Sarantopoulou, Emanuela Villagrossi, I-Chen Zuffellato - a interpretare l’originaria banda di gangster protagonista di Splendid’s, trasformatasi nel frattempo in un gruppo di attiviste che si oppongono al regime di dominio e di controllo eterosociale.

A Udine vedremo Über Raffiche in versione ‘nude expanded version’, in uno spazio teatrale (alla Dogville) connotato solo da alcuni eleganti arredi. Niente fuori-scena, ma tutto a vista, nudo, con al centro solo i corpi delle 8 attrici protagoniste di un loop senza inizio e senza fine della durata variabile da una a tre ore, che lascerà liberi gli spettatori nella sua fruizione.

Lo spettacolo sarà accompagnato da due incontri pubblici. Venerdì 13 aprile dalle ore 18 alle 19.30 nel foyer del Teatro Palamostre la quarta lezione di La scuola dello sguardo, con immagini e appunti attorno a Über Raffiche, dedicata in particolare a uno degli aspetti peculiari della rappresentazione teatrale: la scena. Conduce la lezione Roberto Canziani docente del DAMS, Università di Udine. Al termine, un aperitivo al Blubar. Sabato 14 aprile ore 18 alla Libreria Friuli i registi Enrico Casagrande e Daniela Nicolò raccontano Über Raffiche e presentano il volume Hello Stranger: 25 anni di Motus.