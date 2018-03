Secondo i dati ufficiali, in Friuli Venezia Giulia risultano attive ben 97 bande iscritte all’Anbima, l’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome, dei gruppi corali e della musica popolare Italiana, per un totale di oltre 2 mila musicisti, cui vanno sommati quasi 2.500 allievi. In tutto sono almeno 4.500 in Fvg i soggetti coinvolti nel panorama bandistico. A questi numeri vanno poi sommati i soggetti che non suonano, ma che partecipano alla vita associativa. Tra strumentisti, soci e sostenitori, si può quindi calcolare su scala regionale qualcosa come 15/20mila persone che ruotano attorno al mondo delle bande.

Telefriuli trasmetterà il concerto al ‘Teatro nuovo’, dove sono attese 17 bande

Un vero e proprio ‘movimento’ che, dopo il grande successo della prima edizione, trova un’importante vetrina, rivolta in particolare ai musicisti di domani, in ‘MusiCup – Bande giovanili in concorso’, evento ideato e organizzato dal corpo bandistico comunale ‘G. Rossini’ di Castions di Strada. Sul prestigioso palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sabato 17, saranno ben 17 le bande giovanili chiamate ad esibirsi, suddivise in tre categorie e provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Slovenia.

In tutto, quasi 700 gli strumentisti under 18 che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto di una giuria costituita da compositori di fama internazionale: il sardo Lorenzo Pusceddu, l’austriaco Hans Brunner e il lombardo Armando Saldarini. L’orchestra a fiati ‘Val Isonzo’, complesso goriziano diretto da Fulvio Dose, anche direttore artistico dell’evento, darà ufficialmente inizio alla manifestazione col concerto di apertura ‘Japanese Impressions’, all’interno di una serata interamente dedicata al Giappone. Per l’occasione la ‘Val Isonzo’ sarà accompagnata da Ottaviano Cristofoli, prima tromba friulana della Japan Philarmonic Orchestra di Tokyo, che si esibirà come solista nella prima mondiale del Concerto per tromba e banda scritto dal compositore Ito Yasuhide.

Il gruppo di clarinetti Claricoro, quello di tromboni Slide & friends, la Fanfara di trombe e i partecipanti al masterclass di trombe che si svolgerà sempre nell’ambito di MusiCup saranno invece gli interpreti del concerto di chiusura di domenica 18. Un ‘intermezzo musicale’ che si collocherà al termine delle esibizioni delle bande concorrenti e precederà l’atteso momento delle premiazioni. Per far conoscere la manifestazione all’intera città, tre bande friulane sfileranno per le vie del centro storico: alle 17 di sabato la Banda di Pozzuolo, alle 11 di domenica il corpo bandistico ‘Tita Michelas’ di Fiumicello e alle 16 la banda musicale ‘C. Borgna’ di Madrisio.

Molti i soggetti pubblici che forniranno il loro sostegno al concorso – di cui il Friuli e Telefriuli sono media partner -, che porterà nel capoluogo friulano circa un migliaio di musicisti. Tra questi Danieli Spa, che ha subito creduto in un’inizativa che “guarda al futuro e contribuisce a gettare le basi per un ‘rinascimento’ sociale e culturale della nostra comunità”, come sottolinea il presidente Gianpietro Benedetti, secondo cui “giovani, talento, impegno, professionalità e squadra sono parole chiave per guardare con costruttivo ottimismo al proprio futuro. Crediamo che l’attività bandistica, consolidata in tante realtà anche piccole della nostra regione, e non solo, rappresenti un importante strumento di formazione dei giovani all’arte musicale, all’armonia e al bello, constatando come il lavoro di gruppo organizzato e motivato risulti in una più grande e splendida armonia”.