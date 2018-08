Dopo il successo dei primi tre concerti internazionali (Jake Bugg, Kruder & Dorfmeister e Goran Bregovic) che nel fine settimana appena trascorso hanno richiamato a Tarvisio più di 8.500 persone, la 23esima edizione del No Borders Music Festival entra nel vivo con uno straordinario programma di concerti in alcuni tra i più belli scenari naturali del comprensorio del Tarvisiano, posto tra Italia, Austria e Slovenia che faranno vivere a migliaia di persone un’esperienza unica nella natura più viva, scoprendo da vicino dei luoghi incontaminati e veramente suggestivi.



Il primo appuntamento del nuovo weekend targato No Borders Music Festival 2018 è in programma alle ore 14:00 di domani, venerdì 3 agosto, sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea con l’esclusivo live in piano solo di Yann Tiersen, uno dei più importanti, versatili e poliedrici compositori della scena strumentale mondiale e uno tra i più prolifici autore di colonne sonore cinematografiche. Il concerto organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo in collaborazione con Promoturismo FVG, il Comune di Chiusaforte e l’Associazione Malghesi sarà a ingresso gratuito e la Malga Montasio si potrà raggiungere a piedi o in bicicletta, in linea con lo spirito green della manifestazione.



Nato nel 1970 a Brest, in Bretagna, Yann Tiersen dopo essersi formato all’accademia classica a Rennes, si dedicò al punk e all’elettronica, conoscendo il primo successo nel 1998 con la pubblicazione del terzo album “Le Phare”, mentre nel 2001 raggiunse il successo in tutto il mondo grazie alle musiche della colonna sonora del film “Il Favoloso Mondo di Amélie”. Più volte paragonato a Erik Satie o Nina Rota, Yann Tiersen è un artista senza limiti e confini, in grado di spaziare dalla classica sino all’elettronica e alla musica popolare.



Al No Borders lo vedremo in un’intima quanto emozionante prova in solo, lui e il suo pianoforte: una suggestiva esibizione che riporterà l’ascoltatore in un profondo ed emozionante contatto con la natura e con la sua essenza, tra calma apparente e momenti veloci in un vortice reso unico dal magnifico scenario circostante.



La giornata di sabato 4 agosto sarà un’ideale “trekking musicale” attorno ai Laghi di Fusine sin dal primo mattino: alle 8:30 è previsto l’affascinante incontro tra Richard Galliano e Gabriele Mirabassi, le due star mondiali della fisarmonica e del clarinetto, che affronteranno assieme brani tratti dallo splendido “Coloriage”, l’album che li vide assieme nel lontano 1992, tappa fondamentale per la carriera di entrambi. Alle ore 11:00 si esibirà Omar Pedrini ripercorrendo la sua carriera in chiave acustica, dai grandi successi dei Timoria fino ai dischi più recenti da solista e infine alle ore 14:00 ci si rituffa nella world music con il Trio di Carmen Souza, la più importante esponente della musica creola e dell’AfroSound, che eccezionalmente sarà accompagnata da Theo Pascal.



Per la giornata di domenica 5 agosto (inizio ore 12:00) è invece fissato l’atteso “Concerto in alta quota” al Rifugio Gilberti (1.850 mt) a Sella Nevea con Omar Pedrini e alle ore 14:00 con il live di Dario Brunori, in arte Brunori SAS, uno dei cantautori italiani più apprezzati e acclamati dal pubblico e dalla critica (Premio Ciampi e Targa Tenco come miglior disco d’esordio nel 2009, Targa Tenco nel 2017 come miglior canzone a “La Verità” dell’ultimo album A casa tutto bene che ha ottenuto anche il Disco d’Oro, Premio Rockol Awards come album dell’anno, Premio MEI come artista indipendente dell’anno e tantissimi altri riconoscimenti). Omar Pedrini sarà protagonista anche lunedì 6 agosto alle ore 18:00 al Rifugio Di Brazzà con un incontro speciale tra musica e parole, dove si racconterà al pubblico del festival.



Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comitato Senza Confini, il Comune di Tarvisio, il Comune di Chiusaforte, BIM, PromoTurismo FVG, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz Assicurazioni e ProntoAuto. Per l’edizione 2018 si aggiungono anche il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la Birra Grolsch Lager, la Premium Lager olandese a bassa fermentazione prodotto con la stessa ricetta creata 400 anni fa.



VENERDÌ 3 AGOSTO 2018, inizio ore 14:00

Malga Montasio c/o Altopiano del Montasio – Chiusaforte (UD)

YANN TIERSEN Solo in Concert

ingresso libero



SABATO 4 AGOSTO 2018

Laghi di Fusine – Tarvisio (UD)

ore 8:30 RICHARD GALLIANO e GABRIELE MIRABASSI

ore 11:00 OMAR PEDRINI unplugged

ore 14:00 CARMEN SOUZA TRIO feat. Theo Pascal

Ingresso libero



DOMENICA 5 AGOSTO 2018

Rifugio Gilberti, Sella Nevea – Chiusaforte (UD)

ore 12:00 Omar Pedrini unplugged

ore 14:00 BRUNORI SAS

Ingresso libero



LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018, inizio ore 18:00

Rifugio Di Brazzà – Loc. Piani di Montasio – Chiusaforte (UD)



OMAR PEDRINI Arti e Contiminazioni

ingresso libero



SABATO 11 AGOSTO 2018, inizio ore 14:00

Laghi di Fusine – Tarvisio (UD)

BEN HARPER (solo)

Soldout