Maschere. Volti. Risate. Pianti. In fondo, l’essenza del teatro è tutta qui. Quella degli attori che si calano nei panni dei personaggi e raccontano storie.

E sono quelle storie – buffe, drammatiche, serie, riflessive, cantate – che caratterizzano i cartelloni della prossima stagione sui palcoscenici della nostra regione.



Prova d’amore

Apertura leggermente anticipata per la 22a stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine: il primo sipario si solleverà il 23 settembre con il grande concerto della Philharmonia Orchestra diretta da Esa-Pekka Salonen, mentre per il primo spettacolo di prosa si dovrà aspettare il 12 ottobre, quando si allestirà “Shakespeare in love” diretto da Giampiero Solari. Per il resto si spazierà dal musical – “Dirty Dancing”, “A Christmas Carol” anche della tradizione italiana come “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi e “Il conte Tacchia” con Enrico Montesano – ai classici rivisitati in chiave contemporanea , come i “I Miserabili” diretti da Franco Però, con Franco Branciaroli, che saranno anche a Trieste e “Don Giovanni” di Molière con la regia dissacrante di Valerio Binasco.

Largo spazio sarà riservato, alla commedia (“Viktor und Viktoria” con Veronica Pivetti, “The Deep Blue Sea” di Luca Zingaretti, con Luisa Ranieri), alle opere di autori e registi emergenti ma già affermati nel panorama nazionalee ad alcuni grandi nomi del teatro italiano, come Annamaria Guarnieri, Anna Bonaiuto, Umberto Orsini, Giuseppe Fiorello, Michele Placido, Lino Guanciale.



Passione musical

Si conferma un grande palcoscenico per i musical il Rossetti che presenta “Ghost”, evento che il Politeama ospita nell’edizione originale inglese, in prima nazionale e in esclusiva per l’Italia. Il cartellone prosegue su filoni importanti: la ricerca e la nuova drammaturgia, con Pippo Delbono e Carrozzeria Orfeo, il tema dello sport con il nuovo monologo di Federico Buffa, l’autore contemporaneo con Eric Emmanuel Schmitt e “La classe operaia va in Paradiso”, l’omaggio a Beckett di Glauco Mauri e Roberto Sturno e soprattutto le nuove produzioni dello Stabile regionale: “Un momento difficile” con Massimo Dapporto e Ariella Reggio che s’impegneranno, fra commozione e ironia, a restituire l’intensa drammaturgia di Furio Bordon e “Salomè” di Oscar Wilde (di cui è frequentata la versione lirica di Richard Strauss, ma rarissimi sono gli allestimenti in prosa) nella versione di Luca De Fusco interpretata da Eros Pagni e Gaia Aprea.



Novità made in Friuli

Di produzione parla anche Contatto 37, la stagione gestita da Css Teatro Stabile di innovazione di Udine, che ha già annunciato il nuovo spettacolo dell’attrice-autrice e regista monfalconese Marta Cuscunà. “Il canto della caduta” (in prima nazionale il 26 e il 27 ottobre) è liberamente ispirato al mito del regno dei Fanes, una leggenda dei Ladini, in cui si narra della fine del regno pacifico delle donne e l’inizio di una nuova epoca del dominio e della spada. Per il suo spettacolo la Cuscunà si avvale di pupazzi animatronici che conferiscono all’allestimento una dimensione surreale. Molto concreto – anzi, biografico, sarà invece il ritratto di Wiston Churchill tratteggiato da Giuseppe Battiston, che nel suo nuovo spettacolo impersonerà proprio lo statista inglese.



Graditi ritorni

Nella prossima stagione curata dall’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, invece, ritorneranno nei gli Oblivion: i cinque madrigalisti moderni con i loro improbabili ma rigorosi mash-up musicali racconteranno nientemeno che La Bibbia.

Tra le novità del 2018/2019 anche il nuovo spettacolo di Angela Finocchiaro che, legata con un filo al pubblico in sala, si inoltrerà nel labirinto di Cnosso alla ricerca del Minotauro. “Ho perso il filo” è il titolo dello spettacolo che la vedrà di nuovo protagonista assoluta sulla scena dopo l’avventura corale di “Calendar Girls”. Nel cartellone targato Ert non mancherà nemmeno il musical. Nella prossima stagione alcuni teatri ospiteranno “La Famiglia Addams”, show firmato da un maestro del genere come Claudio Insegno che avrà per protagonista Gabriele Cirilli. Infine, Simone Cristicchi potrà tentare di vincere per la quarta stagione la palma di spettacolo preferito dal pubblico nella prossima stagione curata dall’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. L’attore romano sarà in scena con il suo ultimo lavoro, “Manuale di volo per uomo”, spettacolo in cui abbandona lo scavo sulla piccola grande storia del nostro Paese per mettere in scena una favola metropolitana ricca di effetti speciali, musica e poesia.



Chi lascia un segno

Lo stesso cantattore romano sarà uno dei protagonisti della stagione che Anà Thema Teatro cura al Teatro della Corte di Osoppo (e non solo).

Tra gli altri, potremo applaudire Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty, Corrado Tedeschi, Antonio Cornacchione, Giulio Casale e Giorgio Pasotti, impegnato in “Forza, il meglio è passato” che si ispira alla celebre frase di Ennio Flaiano e con la stessa ironia proverà a percorrere le storie dei personaggi che hanno lasciato un segno tangibile sulla storia del cinema, del teatro e della letteratura.