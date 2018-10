Sabato 6 ottobre 2018 alle ore 20.30, si terrà sul palco del teatro Kulturni dom di via Brass 20, a Gorizia, lo spettacolo musicale in omaggio al cantautore Giorgio Gaber “Far finta di essere sani”, con Paolo Dal Bon e Giulio Casale.



Lo spettacolo è promosso dal Terzo teatro di Gorizia, nell’ambito della 28° Festival teatrale internazionale “Castello di Gorizia” in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la Fondazione Giorgio Gaber di Milano, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Camera di commercio di Gorizia, la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e il Comune di Gorizia.