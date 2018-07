Un appuntamento davvero irrinunciabile quello previsto alle ore 21 sul suggestivo Lungomare Nazario Sauro dove una band composta da dieci ragazzi triestini farà certamente sognare tutti gi appassionati del grande Lucio Battisti.





Si chiama “Canto Libero” il nome dello spettacolo che il grande Giulio Rapetti in arte “Mogol” non ha esitato e definire i veri eredi musicali del compianto cantautore di Arezzo; quasi per scommessa, forse solo per passione, dagli primi “live” fa amici ne è nato un voro e proprio spettacolo che oggi riempio i più importanti teatri d’Italia all’insegna del tutto esaurito. Fabio “Red” Rosso ne è il leader e front man, tuttavia l’energia che nasce da ogni singola esecuzione, accumuna fin ai primi minuti i musicisti e l’intero pubblico che canta all’unisono i testi indimenticabili di quelle canzoni ormai senza tempo. Emozioni, Fiori Rosa fiori di Pesco, La Canzone del Sole, sono solo alcuni dei titoli che si succederanno durante la serata in un crescendo di emozioni e, perché no, di nostalgia per un periodo felice della vita di ognuno.



Il concerto gradese è ormai un’appuntamento fisso della tournèe della band, in quanto proprio a Grado tutto è iniziato quattro anni fa con l’invito ad esibirsi da parte del direttore artistico del Festival “Musica a 4 Stelle” Giorgio Tortora che aggiunge “…è’ un concerto che non stanca mai, e finchè lo vorranno saranno ospiti della rassegna”, dimostrando di aver avuto fiuto nel sostenere lo spettacolo quando ben pochi all’epoca avrebbero scommesso sul successo che oggi li vede protagonisti a Genova, Napoli, Milano, Ferrara, Verona, Treviso, ma soprattutto con il grande Mogol che molte volte lo accompagna sul palco dei concerti.



La manifestazione rientra nel cartellone di “Musica a 4 Stelle” la fortunata manifestazione che si articola lungo l’intero arco dell’esate a Grado, suddivisa tra musica classica e leggera, e sostenuta dall’ Amministrazione Comunale di Grado (Assessorato alla Cultura in capo a Sara Polo), alla Fondazione Carigo di Gorizia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’ingresso è previsto con biglietto unico di 15,00 euro con apertura alle ore 20.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.