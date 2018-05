Archiviata la fase delle iscrizioni, a Percoto Canta, il concorso canoro nazionale giunto alla sua 31° edizione, è tempo di selezioni ufficiali. Quasi un centinaio gli iscritti al concorso, aspiranti cantanti che giungeranno da diverse parti d’Italia per esibirsi sabato e domenica, 5 e 6 maggio, alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, con l’obiettivo di strappare il pass per la finalissima del 14 luglio a Villa Frattina Caiselli, trasformata nuovamente in un bellissimo teatro sotto le stelle per accogliere concorrenti, orchestra, giuria e un parterre di oltre mille persone. Le selezioni inizieranno ufficialmente sabato 5 maggio alle 15.30, per chiudersi alle 21.00 e riprendere nella giornata di domenica dalle 10.00 e fino alle 14.30. L’ingresso al pubblico è libero fino ad esaurimento posti. A valutare le esibizioni dei ragazzi durante le selezioni, divisi nelle categorie Junior, Senior e Cantautori/Brani Inediti, saranno i membri della giuria di qualità Andrea Mirò, cantante, autrice, polistrumentista e direttore d’orchestra, e Giò Di Tonno, cantautore, attore e volto televisivo.



La stessa giuria vedrà poi per la serata finale anche la presenza del mito del rock italiano Omar Pedrini, front man dei Timoria e apprezzato interprete solista. Il concorso canoro Percoto Canta, nato nel 1988 da un un’idea di un gruppo di amici, ha saputo negli anni valorizzare centinaia di talenti. Fiore all’occhiello della manifestazione è la presenza, nella serata finale, della grande orchestra ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti. Anche quest’anno l’ensemble diretto dal M° Nevio Lestuzzi si arricchirà della sezione d’archi della Mitteleuropa Orchestra. Con la finalità di supportare ancora di più il percorso artistico dei concorrenti in gara, ai vincitori (votati dalla giuria di qualità, dalla sala stampa e dal pubblico) saranno consegnati premi in borse di studio per un valore di 3 mila e 500 Euro. Per tutte le informazioni sulla manifestazione visitare il sito www.percotocanta.it o le pagine Facebook e Twitter “Percoto Canta”.