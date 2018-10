‘Omaggio a una visione 2018’ torna con un ricco programma dal 15 al 22 ottobre in varie località del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. La rassegna promossa da ormai 19 anni dal Kinoatelje è dedicata al regista canadese-svizzero Peter Mettler a cui andrà il premio Darko Bratina 2018: molto conosciuto in Canada, è stato sceneggiatore, montatore e artista ed è a lui che si ispira, con l’utilizzo di tematiche attuali e riflessioni profonde.

S'inizia giovedì 18 alle 20 al Cinema Visionario di Udine dove sarà proposto in anteprima europea ‘Becoming animal’, l’ultimo documentario del regista con il contributo di Roberto Marchesini, Emma Davie e lo scrittore filosofo David Abram, un viaggio negli spazi naturali e riflessioni dall’antropologia alle neuroscienze.

Venerdì 19 a cura del centro culturale ISK & SMO, a San Pietro al Natisone, alle 18, si terrà la proiezione e relativa discussione del documentario ‘Petropolis: Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands’, dove Mettler offre in modo ipnotico intreccio di suoni e immagini, spiegando il progresso industriale incondizionato nel quale il petrolio la fa da padrone.

A Udine, invece, nel Teatro San Giorgio alle 22, sarà in scena ‘Mixing Images’ dove il regista rielaborerà le sue immagini in dialogo con musicisti come Andrea Gulli, Alex Koruga, Mattia Piani e Jesus Valenti.

Lo spettacolo è organizzato grazie alla collaborazione con Forma Free Music Impulse #9, il primo festival internazionale di arti elettroniche del Friuli Venezia Giulia.