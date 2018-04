E’ uno dei momenti clou della 96esima stagione degli Amici della Musica di Udine e si preannuncia sold out. Il recital che Philippe Entremont terrà venerdì 20 aprile, a chiusura del cartellone al Palamostre, rappresenta infatti uno straordinario momento musicale. Il grande pianista francese, classe 1934, è una delle grandi personalità artistiche del Novecento e continua tuttora ad essere richiestissimo dalle società concertistiche. L’età pare non influire sul travolgente pianismo del maestro, che dal debutto alla Carnagie Hall appena diciottenne ha fatto più volte il giro del mondo nel corso di una luminosa carriera internazionale, non solo come strumentista, ma anche come direttore d’orchestra, incrociando i due ruoli con eccellente simultaneità.

Da Pechino a Buenos Aires, dalle grandi sale europee a quelle americane, Entremont ha lavorato con i più grandi solisti al mondo ed è uno dei più floridi musicisti in sala d’incisione (Sony, Teldec, Harmonia Mundi, EMI…), ottenendo anche in questo campo ambìti premi e riconoscimenti. E’ stato insignito della Grande Croce dell’Ordine del Merito della Repubblica Austriaca e della Croce d'Onore per l'Arte e la Scienza, è Comandante dell'Ordine di Merito, Comandante dell'Ordine Arte e Letteratura e Commander of the Legion of Honor in Francia.

Ed ecco il programma di venerdì. La serata udinese si aprirà con la Partita n.1 in si bemolle maggiore BWV 825 di Bach (Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I, Menuet II, Gigue). A seguire, la Sonata n.30 in mi maggiore Op. 109 di Beethoven (Vivace ma non troppo, Adagio espressivo, Prestissimo, Andante molto cantabile ed espressivo & variations I-IV) e la Sonata n. 21 in si bemolle maggiore D 960 di Schubert (Molto moderato, Andante sostenuto, Scherzo Allegro vivace con delicatezza, Allegro ma non troppo), brano contenuto nel cd. Un preludio al concerto si terrà il giorno precedente, giovedì 19, alle ore 19 all’Hotel Astoria, dove Philippe Entremont incontrerà il suo pubblico.

“Sarà il modo migliore per salutare soci, abbonati e amanti della buona musica – commenta la Presidente del sodalizio Luisa Sello – e per gioire della straordinaria personalità del grande maestro in attesa del suo recital”.

La stagione degli Amici della Musica è realizzata grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, con il patrocinio di Osce e Plovidiv Foundation e il sostegno della Banca di Udine Credito Cooperativo, accanto alle già consolidate sinergie con l’Ert, l’Università di Udine, la Fondazione Renati, la Società Filologica Friulana, l’Unesco e Tx2.

I biglietti ancora disponibili sono in vendita al box office del Palamostre o direttamente la sera del concerto. Al termine autobus gratuito, con fermata a richiesta.