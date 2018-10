Ultimo fine settimana per PordenOnAir venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre, tra musica e acrobazie aeree a partire dalle 17.30.

Venerdì gli interventi musicali saranno a cura di Vinicio Vinnie Perinotto e Thomas Ledd, ed Egon.



Vinnie, chitarrista e cantante di rilievo internazionale, da oltre due decenni, con la sua chitarra e il suo amore per il Blues, il Folk e il Rock, gira il mondo, chitarra a tracolla e buoni sentimenti nella voce, per portare a chi incontra solo buone emozioni. La sua passione e il suo talento, lo hanno portato nel corso degli anni, ad esibirsi in luoghi bellissimi e moltissime città in più di 23 stati diversi. Nel 2016 nasce la collaborazione con Thomas Ledd.



Egon, è una giovanissima cantautrice, che si esprime sia in inglese che in italiano. Canta accompagnandosi con la chitarra acustica e ama confrontarsi con la gente, per lei non c’è artista più "nudo" di un artista di strada. Sabato protagonista della scena on the road sarà Chiara Vitali col suo spettacolo di acrobazie su cerchio e tessuti sospesi a mezz’aria Mal d’amore in programma alle 17.30 e alle 18.4, ispirato al tema dell’attesa: ne interpreta il copione col suo silenzio impacciato, organizzando la scenografia con espedienti stravaganti, fino a mimare la perdita dell’oggetto amato e ricominciare poi tutto da capo.



Chiara Vitale un’artista di circo specializzata in acrobatica aerea. Dopo aver studiato recitazione e Commedia dell'arte, si avvicina al mondo delle discipline circensi diplomandosi alla Scuola di Nouveau Cirque di Bologna "A. Galante Garrone" e specializzandosi, poi, in cerchio aereo alla Scuola di Circo Flic di Torino. La sua formazione teatrale unita a quella fisica la portano a concepire il movimento acrobatico non come gesto tecnico fine a se stesso ma come mezzo di comunicazione e narrazione capace di trasmettere immagini e sensazioni che solo un corpo in equilibrio precario può suggerire. Attualmente partecipa a festival di Arti di strada, si esibisce in teatro e in eventi di vario genere, da sola o in collaborazione con altre realtà.