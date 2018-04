Ancora nuovi appuntamenti primaverili con le passeggiate cinematografiche immersive del progetto Esterno/Giorno”, ideato e realizzato dalla Casa del Cinema di Trieste.

Atteso sabato 7 aprile un nuovo tour reale e virtuale sulle location di una delle fiction Rai, interamente girata a Trieste: “La porta rossa”, di cui a breve partiranno le riprese del sequel. Grazie all'utilizzo degli appositi visori VR con un’immersione a 360° il pubblico potrà vedere in diretta in realtà virtuale, passeggiando tra le location principali della serie, alcuni luoghi che normalmente non sono accessibili, come alcuni magazzini del Porto Vecchio, e nel momento stesso in cui si trova in prossimità di una specifica location potrà visionare la scena del film che lì è stata girata. Non mancherà nei materiali video a disposizione dei partecipanti la voce del protagonista della serie, l’attore Lino Guanciale. La “Passeggiata Porta rossa” partirà questa volta da Piazza Oberdan alle 11.00: accompagnato dal critico cinematografico Elisa Grando, il pubblico salirà a bordo di un pulmino che viaggerà per la città per visitare i diversi set in cui la serie è stata girata. Saranno così svelati i segreti del dietro le quinte e si potranno guardare in realtà aumentata le scene in tempo reale nelle loro location originali scoprendo molti contenuti speciali!

Aperte le prenotazioni anche per la successiva passeggiata, quella di sabato 14 aprile, quando il critico Nicola Falcinella accompagnerà i partecipanti in una passeggiata a piedi in città, alla scoperta dei luoghi che hanno ospitato celebri set cinematografici: Senilità, La sconosciuta, Giulia e Giulia, Paprika e tanti altri...

A fine mese, il 28 e 29 aprile, infine l’iniziativa si sposterà a Gemona del Friuli sulle tracce dell’indimenticabile film di Mario Monicelli La Grande Guerra, ancora in compagnia del critico cinematografico Nicola Falcinella.

PRENOTAZIONI APERTE al numero 339 453 5962 o via mail esternogiornots@gmail.com