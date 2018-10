L’offerta che verrà fatta al pubblico non tratterà solo di teatro; le settimane saranno caratterizzate da un calendario di appuntamenti diversi: dalla musica alla prosa, al teatro in friulano , sempre attesissimo e legato alla cultura e alla tradizione popolare, al teatro impegnato ma anche leggero per rendere il Miotto uno spazio culturale che possa andare incontro ai desideri del pubblico. La programmazione prevede aperture di venerdì, sabato ed eccezionalmente anche di domenica sul tardo pomeriggio come si potrà evincere dalle locandine che fin da oggi saranno pubblicate

Il primo spettacolo teatrale Tina Modotti – Gli occhi e le mani è previsto per venerdì 26 ottobre alle ore 20,45 ed è una delle serate volute dall’Assessorato alle Pari Opportunità per ricordare il 25 novembre, Giornata Internazione controla violenza sulle donne.

Ci sarà spazio per spettacoli che affrontano tematiche politiche e sociali, ma anche commedie ironiche e divertenti come “La carta da parati gialla” tratta dall’omonimo e famoso libro di Charlotte Perkins Gilman e la “Commedia delle donne”.

Anticipiamo che a gennaio ci sarà un’anteprima assoluta in Friuli Venezia Giulia de La bambina di carta, teatro impegnato che tratta del drammatico dramma delle spose bambine.

Nella programmazione della stagione ci siamo avvalsi di varie associazioni del territorio e non: Folk Est, Odeia / Teatri Associati, Tupus, Ortoteatro, Arti&mestieri, Tomat, Fano, Società musicale Orchestra e Coro San Marco.

Sono confermati i mercoledì con film d’Essai , organizzati dall’Ass Il Circolo.

Informiamo inoltre che la maggior parte delle serate saranno a ingresso gratuito affinchè l’offerta arrivi alla popolazione tutta , giovani compresi . L’idea che ha condotto l’Assessorato alla Cultura a questa decisone è “A teatro c’è posto per tutti”.