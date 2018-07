Sarà ‘Rosso sangue’ – titolo che richiama i drammi e i lutti della Grande guerra – l’ultimo concerto del ciclo ‘Sacre Meditazioni’ firmato dal coro Polifonico di Ruda e sostenuto dalla Regione e dalla Fondazione Friuli. Il concerto è in programma nella chiesa di santa Elisabetta a Fogliano Redipuglia sabato 28 luglio con inizio alle 21. Titolo e programma sono stati scelti e voluti dall’Ente Friuli nel Mondo che ha inserito il concerto nell’ambito della Convention degli emigranti che ogni anno organizza per riunire in Friuli gli emigranti o i figli degli emigrati che si concedono qualche giornata di riposo nella Piccola Patria.

Il concerto prevede un mix tra musica classica e brani friulani intonati alla Grande guerra ma fruibili appositamente dall’eterogeneo pubblico che assisterà alla manifestazione. Fabiana Noro dirigerà brani di Cesnokov, Zardini, Pian, Pedrotti, Zanettovich e Sollima. Accompagneranno il Polifonico di Ruda Nicola Mansutti e Lucia Clonfero (violini), Margherita Cossio (viola), Riccardo Pes (violoncello) e il fisarmonicista Sebastiano Zorza.