Due settimane di eventi con le star del ballo, i campioni internazionali e mondiali arrivano in Friuli. Le stelle del ballo mondiale saranno riunite sabato 28 luglio al ristorante Belvedere di Tricesimo per l’evento internazionale “La magia della danza” che trasformerà il Friuli nella capitale del ballo. Dal desiderio di portare la danza mondiale nel suo territorio, nasce questo evento grazie all’impegno di Giordano Vanone, friulano doc, già campione italiano dei professionisti nei balli standard, da 30 anni insegnante a livello mondiale. Nel corso della sua carriera ha creato 19 campioni mondiali del calibro di Augusto Schiavo (9 volte campione italiano e campione dl mondo amatore e professionisti), Pino William e Massimo Giorgiani (campioni del mondo danze standard), Domenico Soale (campione italiano e mondiale) e vanta tra i suoi allievi, la maggior parte dei ballerini professionisti della trasmissione condotta da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, nonché anni di collaborazione con Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente di giuria di “Ballando con le stelle”. Oggi Giordano, assieme alla moglie Catia Antonioli a cui è legato da 30 anni di matrimonio e danza, è impegnato in tour mondiali per formare nuovi campioni. “La magia della danza”, che vede in Friuli la sua prima edizione, si prepara a sbarcare a dicembre a Roma.



Il ricco calendario è stato presentato ieri nella sede della regione a Udine alla presenza del fiduciario del Coni udinese, Mario Gasparetto, del vicesindaco di Tricesimo Renato Barbalace e del consigliere regionale Franco Iacop. Gasparetto ha espresso parole di apprezzamento per gli eventi, soprattutto pensando alle giovani generazioni che possono avvicinarsi al mondo della danza, in quella che sarà “una grande opportunità per Tricesimo che ospiterà un raduno di stelle internazionali provenienti da tutto il mondo. Una serata – ha affermato Barbalace – che rappresenta anche un momento di serenità e unione quando nel mondo le tensioni politiche sono alte”. Un evento, inoltre, “che ha un grande presupposto di professionalità – ha aggiunto Iacop – la regione è lieta di accogliere questo evento che vede protagonista una sana pratica sportiva e culturale”. Alla presentazione hanno partecipato anche il campione italiano plurititolato Domenico Soale, la ballerina della nazionale danese di danza Sokie Koborg, la campionessa europea Katarzyna Kapral e in diretta Skype il campione italiano di breakdance B-Boy Froz che ha già calcato il suolo friulano aprendo il concerto di Fedez. Tutti i campioni si sono dichiarati entusiasti di esibirsi in Friuli, territorio a loro già noto in precedenti esibizioni.



IL PROGRAMMA

La serata si apre alle 19.30 con un aperitivo all’aperto, seguito, alle 20.30, dalla cena all’interno del ristorante e alle 21 prenderà il via lo spettacolo. Saranno 18 le esibizioni tra balli standard, hip hop, tango argentino, folk romagnolo, danza tradizionale Thai e l’incredibile esibizione di danza integrata - tutta italiana, toscana per la precisione - di Alessandro Lippi e Laura Del Sere, lui ballerino e istruttore di danza e lei ballerina paralimpica che danza su una sedia a rotelle. Classificati quarti ai campionati del mondo di danza integrata a San Pietroburgo, Alessandro e Laura si sono esibiti anche di fronte a Papa Francesco per dimostrare con stile ed entusiasmo la bellezza e la forza morale dello sport quando diventa un linguaggio che unisce tutti. A esibirsi anche i campioni coreani Lee San Min in coppia con Kim Hye In, i cinesi Qiu Yuming con Wei Liying e Shen Hong assieme a Liang Yujie e ancora le due coppie rumene Mike con Andra, Latin world Campion under 21 nel 2016 e attualmente vice campioni nazionali e Rares Cojoc con Andreea Matei, campioni amatori danze standard. Per la Russia si esibiranno tre coppie: Evgeny Moshenim e Dana Spitsyna, gran finalista a tutte le competizioni internazionali; Sveridonov Eugeny con Barkova Angelina, campioni russi 10 balli e 3 hai mondiali; Egor Perepelitsyn e Maria Baryina vice campioni nazionali sui 10 balli junior. Per la Polonia scenderanno in pista i maestri e campioni europei Giuseppe Longarini e Katarzyna Kapral, per la Danimarca Pasquale Farina con Sofie Koborg, vice campioni nazionali di danze standard. Tutta italiana l’esibizione di Daniele Sargenti e Uliana Fomenko, campioni italiani professionisti e finalisti mondiali. Arriva invece dalla lontana Thailandia il ballerino BoonWong Pasanatang che si esibirà assieme ad altri due ballerini nella tradizionale danza Thai dal sapore tutto orientale. Dal Kazakistan arriva la coppia Zhilenkov Maxim e Molochnikova Arina, campioni nazionali di balli latini e 10 balli. Infine da Cuba la fantastica ballerina di salsa Yuli Montes, laureata alla scuola d’arte dell’Havana e profonda conoscitrice di tutta la cultura cubana. Saranno 34 in tutto le nazioni partecipanti: Australia, Cuba, Cina, Corea, Giappone, Filippine, Malesia, Thailandia, Taiwan, Austria, Danimarca, Bulgaria, Germania, Francia, Estonia, Polonia, Olanda, Romania, Russia, Finlandia, Kazakistan, Ucraina, Norvegia, Irlanda, Bielorussia, Spagna, Israele, Italia, Slovenia, Lettonia, Florida, California, Massachusetts e Victoria. Dal ballo al canto, la serata prevede una diciottesima esibizione, tutta di casa nostra, quella di Giovanni Miani, l’ex golden boy di Remanzacco che nel 1985 fece sognare il Friuli con il secondo posto tra le nuove proposte di Sanremo e che due anni fa con il singolo Bella Signora, remix della canzone originale di Gianni Morandi è entrato nelle classifiche austriache.



A presentare la serata sarà la nota ballerina e insegnante in forze al team di Milly Carlucci nella trasmissione che va in onda su Rai1 “Ballando con le stelle” per ben 11 edizioni. Figlia d'arte, a soli tredici anni conquista la finale al Blackpool Dance Festival, il concorso di danza più antico del mondo. È finalista nel Campionato Italiano Classe Internazionale e ottiene il primo posto all'Emassey Ball di Los Angeles, al National e all'Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all'Estoril in Portogallo. Ha all'attivo anche un quinto e un sesto posto rispettivamente per l'Austrian Open e per il Bratislava International Open.



Friulani anche gli sponsor dell’evento: Consorzio del prosciutto San Daniele e azienda vinicola Tenuta Luisa



GLI OSPITI D’ONORE

Saranno numerosi gli ospiti d’onore che appartengono al mondo della danza e che prenderanno parte alla serata, dai campioni Caterina Arzenton, Odegaard Lasse, Domenico Soale e Gioia Cerasoli, ai veneti Genni Favero e Federico Di Toro, gran finalisti in campionati internazionali, Davide Cacciari assieme a Olga Garshina e altri campioni mondiali come Jerry Abrate, il maestro Pietro Braga, il segretario della federazione sportiva di danza della Romania Mircea Gavrila, Tommy Shaughnessy, Ferruccio Galvagno, Pavel Dorokhov, Harald Frahm, Shawn Tay, il presidente Idsf (Federazione italiana danza sportiva) Fvg, Sergio Sidari e il professor Ruud Vermeij, psicoterapeuta, autore di libri e primo allenatore con un titolo di dottorato nel ballo da sala, il primo caso nella storia del mondo della danza e infine il friulano, oggi americano d’adozione, Francesco Flumiani, già controfigura di Richard Gere nel film “Shall we dace” e insegnante di ballo per la protagonista femminile del fil, Jennifer Lopez.



IL TRAINING CAMP



Dal 24 luglio al 6 agosto un centinaio di ballerini amatori e professionisti provenienti da tutto il mondo prenderanno parte al training camp di Giordano e Catia Vanone nella sede della Palestra Corpo a Pradamano. Saranno due settimane del cosiddetto riassettamento sportivo, dove i ballerini vengono seguiti nell’alimentazione, nel riposo con l’obiettivo di ritrovare la massima forma fisica e mentale prima di affrontare una competizione. La prima parte del training camp sarà dedicata ai professionisti dei balli latino americani, mentre la seconda parte sarà dedicata al ballo standard. I partecipanti sono tutti detentori di titoli dai giovanissimi under 18 fino ai 35 anni. Il camp sarà anche un periodo di ritiro per il campione polacco di ballo standard, terzo tra i professionisti al mondo e della campionessa paralimpica laura Del Sere.



BEYOND THE BEAT

LE STAR DELL’HIP HOP SBARCANO IN FRIULI

In Friuli arrivano anche le star internazionali dell’hip hop e della breakdance. Dal 26 al 29 luglio, su due sedi tra Udine e Pradamano, parte la prima edizione di “Beyond The Beat” con workshop internazionale di hip hop e di breakdance, un contest e un laboratorio coreografico. Organizzato dall'A.S.D. Step Evolution Urban Dance School, con il patrocinio del Comune di Udine e del Comune di Pradamano, il “Beyond The Beat” deve la direzione artistica di Elisabetta Vagnarelli,

diplomata all’Hip Hop School di Milano, ballerina, insegnante di danza, coreografa e direttrice di della Step Evolution – Urban Dance School di Pradamano. Ha collaborato con numerosi artisti, molti dei quali fanno parte del mondo televisivo e cinematografico, da Amici di Maria De Filippi, Xfactor, Italian e American best dance crew. L’evento vanta uno staff di insegnanti di rilievo nazionale e internazionale come Ilenja Rossi, insegnante ballerina al Los Angeles Federal Showcase e per Amici di Maria De Filippi; Flaminia Genoese, dal 2015 Art Director dell’Uda-Urban dance academy, il primo centro di formazione professionale per le danze urbane in Italia; Fasa,ballerino e fondatore della Street Warriors Crew, Marco Cavalloro che si è esibito nelle più prestigiose convention internazionali organizzate in tutta Europa; Gava, giurato del Dance festival di Berlino 2016, che ha rappresentato l’Italia al Fusion Concept di Parigi; Swan, ballerino, insegnante e coreografo di fama internazionale; Byron, ballerino, giudice e insegnante internazionale, balla per alcuni marchi internazionali come Freddy e Nike; il campione italiano di breakdance B-Boy Froz, anche coreografo esterno per Amici di Maria de Filippi 2018 e ancora Betty Style icona hip hop femminile che ha partecipato al film “Street Dance2” e ha danzato per personaggi come Jamiroquai, Alexia, Club Dogo, Marracash, Fabri Fibra e per trasmissioni televisive come Domenica in, Sanremo, Video Music awards; infine Sly, freestyler affermato e riconosciuto nella scena nazionale ed europea, il triestino Yane, Finalista del “Hip Hop Tv” ai Magazzini Generali di Milano, Dj Aron Shorty, dj ufficiale degli Street Warriors Crew, Dj Ake, premiato come Producer Of The Year 2017 e Elia Del Ninmembro della crew YESSAI-squad che nel 2012 si è aggiudicata il premio come Italian Best Dance Crew agli MTV Hip Hop Awards.



Il workshop e il laboratorio si svolgeranno durante le giornate del 26, 27, 28 e 29 luglio nella Palestra Corpo Centro Fitness di Pradamano, in via Nazionale n. 56, mentre il contest partirà dalle 17 di giovedì 26 luglio al parco Ardito Desio di Udine. Il “Beyond the Beat si chiude domenica 29 luglio con un “HIP HOP DANCE PARTY”, con Dj Ake e il rapper e ballerino Riki Yane, una serata all’insegna del ballo di strada tra esibizioni e musica. Al termine del Party si svolgeranno le premiazioni che assegneranno ai migliori, tra gli altri premi, borse di studio per l’Accademia professionale di Breakdance “Bandits Dance Studio”, l’Accademia Move On, la Kledi Dance e la Step Evolution Urban Dance School.