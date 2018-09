“Festeggiare il capodanno nel modo più magico ed esclusivo: al Politeama Rossetti si può… partecipando al “Galà di Capodanno” insieme a tutti gli splendidi artisti di Le Cirque World’s Top Performers. Il 31 dicembre il Teatro Stabile organizza infatti una speciale serata che prevede dalle 21.45 lo spettacolo ALIS con le stelle mondiali del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo, e poi brindisi e dj-set a teatro per vivere i primi istanti del nuovo anno fra musica, fantasia e gioia. Una festa per tutto il pubblico presente con le star di ALIS. Biglietti da lunedì 3 settembre”.



Gli splendidi artisti de Le Cirque World’s Top Performers, che negli ultimi giorni dell’anno saranno ospiti del Teatro Stabile regionale, annunciano al pubblico una nuova grande sorpresa.

Dopo molti anni, il 31 dicembre, si potrà festeggiare l’avvento del nuovo anno al Politeama Rossetti, prendendo parte ad un esclusivo “Galà di Capodanno”: coloro che sceglieranno di partecipare a questo evento, inizieranno la serata assistendo allo straordinario spettacolo “ALIS” e proseguiranno senza spostarsi dal Teatro, brindando al 2019 assieme a tutte le star di questa eccellente ed unica compagnia internazionale.

Lo spettacolo – solo in occasione del “Galà di Capodanno” – avrà infatti inizio alle 21.45 e si concluderà alle 23.45, perfettamente in tempo per far scattare l’atteso “count-down” a ritmo di musica.



Sul palcoscenico sarà allestito un dj-set esclusivo a cura di Radio Monte Carlo, Radio Partner del super show ALIS, che assicurerà una frizzante colonna sonora, fino alle prime ore del nuovo anno. E naturalmente ogni spettatore brinderà assieme agli artisti con un flûte di spumante e un panettoncino.



Per una serata così esclusiva e speciale, il biglietto sarà in vendita ad un prezzo diverso (dai 95 ai 44 euro a seconda dei settori, con riduzioni per bambini e abbonati dello Stabile regionale). La prevendita si aprirà lunedì 3 settembre.



Lo spettacolo ALIS rappresenta sicuramente il modo migliore per entrare nel nuovo anno, nel segno dello stupore e dell’incanto, della bellezza e dell’allegria: ne sono protagonisti i migliori artisti del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo mondiale, che portano in scena i numeri a terra e aerei che li hanno resi famosi, e nuove performance create appositamente per ALIS. Quasi 2 ore di esibizioni emozionanti e sorprendenti, durante le quali non vengono mai utilizzati animali.



ALIS è uno spettacolo unico nel suo genere, il pubblico è coinvolto in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane attraverso un suggestivo intreccio di atmosfere, ispirate dalla letteratura fantastica dell’Ottocento e da “Alice nel Paese delle Meraviglie”.



Un cast di superstar è una delle chiavi del successo di questa produzione. Ne fanno parte Viktor Kee, considerato “Il giocoliere e l’acrobata perfetto” (esegue un numero unico al mondo) e Yves Decoste, leggenda vivente del Circo Contemporaneo. Entrambi sono stati protagonisti nel Cirque du Soleil, Ma saranno almeno 24 in scena tra equilibristi, acrobati, giocolieri, musicisti. Onofrio Colucci, direttore artistico, sarà il Maestro di Cerimonia dello show e proporrà un numero di sua creazione che coinvolgerà gli spettatori. Vanta una grande esperienza, ha calcato i palcoscenici di 50 Paesi ed è stato protagonista d’importanti produzioni del Cirque du Soleil (“O”, “Zaia”, “Zed”) e del famoso “Slava’s Snow Show”. Asia Tromler, nel ruolo di ALIS, fa parte dei giovani talenti che Le Cirque World’s Top Performers ha scelto quando aveva solo 16 anni. In tre anni si è specializzata nella disciplina Aerial Silk e si è conquistata un posto di rilievo nel panorama internazionale: con gli occhi bendati esegue il suo nuovo emozionante numero sospesa a 9 metri d’altezza.



Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.ilrossetti.it e nei consueti circuiti e punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.