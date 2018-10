Riparte martedì 16 ottobre la stagione cinematografica organizzata dalla Pro Loco San Vito al Tagliamento con il ricordo del poeta friulano Pierluigi Cappello nel primo anniversario dalla sua scomparsa insieme alla Fondazione Pordenonelegge.it. In questa prima tranche, dodici film in programma all'auditorium Zotti e le due novità della stagione 2018-2019, ovvero le collaborazioni con la Cineteca di Bologna e con il Balkan Florence Express. Continueranno inoltre le serate dedicate ai film in lingua originale e il ciclo dedicato al meglio del cinema europeo, che avevano fatto registrare a San Vito un deciso aumento di spettatori durante la scorsa stagione.



"Ci siamo salutati a giugno con l'incredibile incontro con il maestro Gianni Amelio - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Alessandro Venier -, incontro che ha coronato una stagione densa di film e di emozioni. Siamo ora pronti a ripartire per una nuova annata da trascorrere insieme al nostro pubblico. Inizieremo con "Parole Povere", in ricordo del poeta Pierluigi Cappello. Poi, ritorneranno proiezioni per grandi e piccini, con film da tutto il mondo. Ritroveremo il ciclo dedicato al meglio del cinema europeo e i film in lingua originale. E poi – ha anticipato Venier - la collaborazione con Circuito Cinema, gli incontri con i registi e le collaborazioni con le associazioni. Infine, due grandi novità: abbiamo stretto sinergia con la cineteca di Bologna che ci permetterà di proiettare, una volta al mese, un grande film del passato in versione restaurata e con il Balkan Florence Express che porterà a San Vito, nei prossimi mesi, il grande cinema contemporaneo dell'area balcanica”.



“Gli “ingredienti” di questo successo - ha aggiunto la presidente della Pro San Vito Patrizia Martina - che portano sempre più persone a vedere i film a San Vito, sono la passione dei volontari della Pro Loco e le scelte intraprese nel corso del tempo che ci hanno portato a prediligere una programmazione di qualità con proposte per tutte le età e i gusti. Dai film d'autore e d'epoca ai cartoon che tante piacciono alle famiglie con bambini”.



Come detto si parte martedì 16 alle 21 con la proiezione di "Parole Povere" in ricordo di Pierluigi Cappello ad un anno dalla sua scomparsa. Un film documentario che ne racconta la vita e la vocazione lirica, diretto nel 2013 da Francesca Archibugi e nato sulla scia della lettura delle poesie di Cappello avvenuta nel 2012 al Mittelfest di Cividale del Friuli e accompagnata allora dalla musica di Battista Lena (marito della Archibugi) e del suo quintetto jazz. Parteciperà Valentina Gasparet della Fondazione Pordenonelegge.it, che collabora all’iniziativa.



Le proiezioni proseguiranno giovedì 18 ottobre alle 21 con la versione originale della commedia musicale “Mamma Mia – Ci risiamo” che verrà riproposta anche sabato 20 in italiano. Nel 2008 il film 'Mamma Mia!', adattamento dell'omonimo musical teatrale, ha sbancato il botteghino mondiale. Ora arriva il sequel, che riporta in scena tutto il cast del primo film, sempre con le più canzoni dei mitici Abba. Venerdì 19 alle 21 tocca a “Lucky”, storia a metà strada tra commedia e dramma che rappresenta il testamento di Harry Dean Stanton, uno dei più grandi caratteristi di sempre. Una parabola sulla paura della morte e su come affrontarla per ritrovare interesse e stupore nella vita. Non mancano le proposte per i bambini. Domenica 21 alle ore 15, è la volta di “Incredibili 2” film dei supereroi Disney Pixar che tornano al cinema dopo 14 anni.

Martedì 23 ottobre alle 21 “Don't worry” il film di Gus Van Sant dedicato alla vita del cartoonist tetraplegico John Callahan, ex alcolista.



Per la rassegna film d'epoca, giovedì 25 ottobre verrà proiettato il capolavoro “Toro Scatenato”, con protagonista un memorabile Robert De Niro diretto da Martin Scorsese nel 1980. La pellicola, tratta dall’autobiografia Raging Bull, My Story di Jake La Motta e Joseph Carter, è stata restaurata nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato portato avanti dalla Cineteca di Bologna. La rassegna prosegue sabato 27 ottobre alle 21 l'atteso “Sulla mia pelle”, per la regia di Alessandro Cremonini che ripercorre come noto gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, dall’arresto alla morte per le percosse subite. Magistrale la prova teatrale di Alessandro Borghi che ha fatto suo, fin nel profondo, il personaggio di Cucchi.



Martedì 30 ottobre alle 21 è la volta di “Blackkklansman”, detective story tratta da un’incredibile storia vera. Il regista Spike Lee, grande cantore della cultura afroamericana, narra la storia di Ron Stallworth l’afroamericano che per primo nel ì72 entrò nella polizia in Colorado dove, oltre a tenere sotto controllo le Black Panther, s’infiltrò con voce contraffatta nel Ku Klux Klan.

Come evento speciale dedicato ai bambini che amano festeggiare Halloween, mercoledì 31 ottobre alle 21, verrà proiettato “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” e i bambini potranno andare al cinema "paurosamente" mascherati. Si tratta del terzo capitolo del franchise di animazione, con le voci di Claudio Bisio (Drac) e Cristiana Capotondi (Mavis).

Venerdì 2 novembre alle 21 è la volta di "Una storia senza nome", film fuori dagli schermi che vede il regista Roberto Andò cimentarsi con il giallo. Si racconta del furto della Natività del Caravaggio, rubata la notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai più ritrovata.



Doppio appuntamento con “Un affare di famiglia” del regista giapponese Hirokazu Koreeda, martedì 6 e sabato 10 novembre alle 21. Palma d'Oro al Festival di Cannes, è stato salutato come un piccolo grande capolavoro. A chiudere questa prima tranche di film, giovedì 8 e venerdì 9 novembre alle 21 per il meglio del cinema europeo, verrà proiettato “L'albero dei frutti selvatici”. Diretto da Nuri Bilge Ceylan, è stato selezionato per rappresentare la Turchia ai premi Oscar 2019 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera.



Durante la rassegna prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65 anni, possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).

La rassegna cinematografica è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché con Friulovest Banca che ha sostenuto l’acquisto del proiettore digitale e la rassegna Circuito Cinema.