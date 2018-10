Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Settimana dell'educazione allo sviluppo sostenibile, promossa da Arpa Friuli Venezia Giulia, attraverso il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA). Imitare la natura, in una mimesi culturale affascinante, costituisce lo sfondo sul quale si è costruito il programma della tredicesima edizione. In natura non esiste il concetto di rifiuto, né tanto meno quello di spreco, ma solo di materia che si trasforma. Nei cicli bioecologici ciò che viene scartato da un organismo diventa una risorsa per altri esseri viventi. Molti degli oggetti che utilizziamo, dagli smartphone ai vestiti, dal cibo ai mezzi di trasporto e tanto altro ancora, non sono stati progettati in modo sostenibile, ovvero concepiti per non provocare problemi ambientali, sociali ed economici in futuro. Siamo di fronte a un reale, quanto necessario e indispensabile cambiamento, dove l’obiettivo è quello della riduzione delle risorse impiegate, organizzando filiere di produzione e consumo ad elevata efficienza, che interrompano l’attuale modello lineare verso una circolarità che fornirà effetti e ricadute virtuose, tanto sul fronte economico, quanto e soprattutto su quello sociale, con una positiva sterzata all’insostenibilità degli impatti sui sistemi ambientali, che attualmente appare inarrestabile.

Due gli appuntamenti in programma al Visionario di Udine: domani giovedì 25 ottobre alle 10.00 la proiezione del film THERE WILL BE WATER, riservata agli studenti delle scuole secondarie (con la partecipazione di ben 700 ragazzi).

Venerdì 26 ottobre alle ore 20.30 al Visionario proiezione di BINARI, il film di Diego Cenetiempo, ospite in sala insieme allo sceneggiatore Paolo Fedrigo (ARPA FVG) e a uno dei protagonisti, Emilio Rigatti (insegnante di scuola media, cicloviaggiatore, scrittore).



Katia percorre ogni giorno in treno 46 Km per andare al lavoro. Dal 2011 cura un blog in cui racconta ciò che per lei significa pendolare. Emilio è un cicloviaggiatore che per la prima volta segue la Parenzana, un’antica tratta ferroviaria oggi riconvertita in una delle piste ciclabili più famose e affascinanti d’Europa. I treni sono per Michele il suo lavoro e la sua passione. Per questo ha deciso di coronare il suo sogno riconvertendo la casa di famiglia a Solimbergo (PN) in un Parco Ferroviario. Tre storie corrono lungo i binari, si intrecciano, diventando un unico racconto. Tre storie personali che rappresentano quello che è ed è stato il treno. Un mondo fatto di suoni, rumori, persone. Un vero microcosmo rappresentativo della società in cui viviamo.



Tutti gli eventi sono organizzati dalla Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, in collaborazione con Laboratorio di Educazione Ambientale LaREA ARPA FVG, e saranno a ingresso gratuito.