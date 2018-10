Lunghi applausi hanno accolto ieri sera, al Teatro Verdi di Pordenone, il debutto in prima nazionale di “Ex chimico. Primo Levi e il suo secondo mestiere”, la produzione portata in scena dall’attrice Sonia Bergamasco che ha ideato, diretto e interpretato questo spettacolo, realizzato in residenza a Pordenone e in coproduzione fra Orlando28 e il Teatro Verdi.

In scena una tavola spoglia, imbandita con il bianco dei fogli e delle luci. Tavola anatomica, ritrovo di famiglia, sogno fantastico. Un ritratto che rende omaggio a Primo Levi e al suo primo “mestiere, cucito attraverso racconti e frammenti dalla sua opera, testi che spaziano dalla testimonianza al racconto di fantasia, dalla poesia alla fantascienza e che ci consegnano, nell'estrema varietà dei generi, il timbro inalterato e inconfondibile della sua alta voce morale".

Lo spettacolo, dopo il successo caloroso della prima a Pordenone, approderà il 27 novembre al Teatro Gobetti di Torino, città natale di Levi, e calcherà le scene nel corso del 2019, nei 100 anni dalla nascita di Primo Levi.

"La chimica – scriveva l’autore - è l‘arte di separare, pesare e distinguere: scrivo proprio perché sono un chimico: il mio vecchio mestiere si è largamente trasfuso nel nuovo".

'Ex chimico. Primo Levi e il suo secondo mestiere' è stato proposto nell’ambito del progetto speciale 'Tra letteratura e teatro' curato da Natalia Di Iorio e promosso con il sostegno di Fondazione Friuli, in sinergia con pordenonelegge, media partner Radio3 Rai.

Bergamasco, attrice e regista, (Nastro d’Argento 2004, Premio Flaiano 2005 e 2016, della Critica 2012, Duse 2014, Ciak e Premio Alida Valli 2016) ne è stata istrionica e insieme delicata protagonista, versatile e raffinata come nella sua cifra stilistica.