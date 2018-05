L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia festeggia i 'primi' 30 anni del suo storico progetto dedicato all’infanzia 'Teatro e scuola' con uno spettacolo-evento. La compagnia olandese Oorkaam di Amsterdam sarà, infatti, l’ospite d’eccezione delle rassegne teatrali rivolte alle scuole con una breve tournée con lo spettacolo The Box Brothers.

Uniche date in Italia, lo spettacolo andrà in scena martedì 15 maggio all’Auditorium comunale di Lestizza, mercoledì 16 al Teatro comunale di Monfalcone e giovedì 17 all’Auditorium comunale di Povoletto. Doppia replica, alle 9 e alle 11, in programma per ciascuna delle tre giornate.

Quattro percussionisti/attori sono i protagonisti dello spettacolo. Quattro fratelli che vivono in una scatola insieme al loro Grande Tamburo, compagno di vita e di giochi, appoggio e sollievo delle loro giornate. Un giorno i quattro fratelli partono alla ricerca della felicità in compagnia del loro inseparabile Grande Tamburo… Emozionanti ritmi africani, melodie disarmanti, ipnotiche musiche minimal e ancora jazz, funk e dance saranno la colonna sonora del loro viaggio. Dedicato ai bambini delle scuole primarie, The Box Brothers è uno spettacolo frizzante e unico che mescola musica e acrobazie. Un viaggio nei suoni con un cast divertente che comunica attraverso ritmo e movimento senza bisogno di troppe parole.

Nata nel 2000 ad Amsterdam, Oorkaan è l’unica compagnia dei Paesi Bassi che si dedica esclusivamente alla creazione di concerti per bambini e ragazzi con musicisti di alto livello. I concerti di Oorkaan spaziano tra tutti i generi musicali e hanno l’obiettivo di far sperimentare ai più piccoli la forza della musica dal vivo. La compagnia ha sviluppato un proprio metodo – il metodo Oorkaan – unico al mondo e riconosciuto a livello internazionale.

Nato nel 1988, il progetto teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia promuove l’avvicinamento delle giovani generazioni ai linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo attraverso attività - rassegne di spettacoli, laboratori e progetti speciali – che arricchiscono l’offerta formativa delle scuole di base. Negli anni è diventato un punto di riferimento per istituzioni, enti locali, scuole, compagnie e artisti, promuovendo una rete di sinergie tra tutti coloro che a vario titolo si occupano di infanzia e costruendo un progetto educativo capillarmente diffuso sul territorio regionale.