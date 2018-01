Torna il tradizionale concerto di San Paolino

Il 2018 nei quartieri si apre con l’ormai tradizionale Concerto di San Paolino, realizzato a cura della parrocchia di San Paolino d’Aquileia e promosso in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, è in programma domenica 14 gennaio alle 17.30 nella chiesa di San Paolino, in viale Trieste 110.

Per l’occasione la corale “I Cantori del Friuli”, diretta da Francesco Zorzini, offrirà al pubblico una carrellata di classici da Pachelbel a Reger, da Mozart a Bach, di cui non mancherà la celeberrima aria sulla quarta corda. Nel programma, che prevede un interessante assortimento di diverse epoche e stili musicali, fanno capolino anche autori contemporanei come lo stesso Zorzini (pianista, allievo di Davide Liani) e l’arpista friulana Serena Vizzutti, sui testi di Luigi Bevilacqua. L’accompagnamento organistico è affidato al tolmezzino Giuliano Banelli, mentre le voci soliste sono quelle del soprano Stefania Cerutti e del tenore Gianfranco Ioan. Impreziosiranno il concerto gli interventi solistici della giovane violinista Elena Blessano.

Ingresso libero. Per info: Puntoinforma tel. 0432 1273717, riva Bartolini 5 www.comune.udine.gov.it.