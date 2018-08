Mr.Charlie a Lignano Sabbiadoro (UD) è un club d’eccellenza, in cui l’esperienza della notte inizia già dalla cena, che qui è curata in ogni dettaglio. Un dinner party al Charlino è davvero difficile da dimenticare. Il 31 agosto qui prende vita un closing party da urlo, quello di Mamacita, uno dei party più ballati in Italia. Mamacita è un'onda sonora che fa scatenare con Reggaeton, Hip-Hop e Trap, con dance show e dj set irresistibili. L'1 settembre al Charlino il party è "Ho scritto t'Amo sulla Sabbia". L'estate a Lignano non è ancora finita, ma è il momento di trasformare in ricordi le emozioni vissute in questa stupenda estate 2018. C'è bisogno di una serata all'insegna delle atmosfere, emozioni e canzoni che ci hanno tenuto compagnia... In console c'è Tommy de Sica, uno che sa sempre come far scatenare il pubblico. Il 4 settembre è la volta del mitico Marteditaliano, un evento che non ha certo bisogno di presentazioni. Da oltre vent'anni MartedItaliano fa cantare e scatenare chi in discoteca eleganza, stile e divertimento, non solo ritmo folli. MartedItaliano non è certo la solita serata in discoteca. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca…



Tra i partner di Mr.Charlie da qualche settimana spicca Udinese Calcio, simbolo dello sport in Friuli e non solo.



Mr.Charlie rappresenta, sin dal lontano 1974, un punto di riferimento per chi in Riviera Friulana e non solo ama la nightlife, lo stile, l'eccellenza. Il club nasce dall'idea di due giovani soci, che, dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, creano una delle prime discoteche italiane: Charlie Brown. Il locale poi subisce una serie di modifiche che lo porteranno alla conformazione attuale e quindi all'aggiunta del Charlino Privé, del giardino esterno. Gli anni passano e Charlie Brown, oggi Mr.Charlie, cresce sempre. Nel corso di questi 45 anni, sapienti rinnovi e una cura certosina per il dettaglio, oltre al susseguirsi in console di grandi dj, artisti dalla grande personalità, hanno contribuito alla crescita della ormai celeberrima discoteca lignanese.



Ad oggi alla guida del team che gestisce Mr.Charlie c'è Adriano Cerato che, grazie ad un nutrito gruppo di giovani collaboratori, ha reso il nome Mr.Charlie una garanzia per chi vuol vivere la notte con eleganza.



Il locale si distingue nella notte proprio grazie a quei particolari che fanno la differenza: tra questi spicca il Charlino privé, perfetto connubio di eccentricità ed eleganza, una discoteca nella discoteca per un fine settimana esclusivo e ricercato. È proprio qui che prende forma quello che può essere considerato uno dei fiori all'occhiello di questo club, ovvero Charlino Restaurant. Dinamico, ricercato, è una vera e propria esperienza in cui cena, spettacolo e intrattenimento si fondono in un tutt'uno, creando un atmosfera in cui il coinvolgimento sensoriale è portato alla massima espressione. Questo spazio offre ai suoi ospiti menu gourmet di carne o di pesce, accompagnati da pregiati vini, insieme ad un servizio d'eccellenza in grado di accontentare anche i più esigenti.



Tra i party di riferimento in questo locale c'è senz'altro MartedItaliano, una istituzione del divertimento più spensierato, una notte in cui persone di tutte le età si ritrovano per divertirsi in un'atmosfera diversa quella martellante dei soliti party in disco. MartedItaliano piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca... Il party inizia ufficialmente il 12 giugno, ma l'anteprima dell'1 giugno è già molto attesa. In console c'è Tommy de Sica.



Al Mr.Charlie la musica è sempre eccellente e le sorprese non mancano mai.

Nell'estate 2017 dal mixer è passato un certo Gianluca Vacchi. Sabato 23 giugno 2018 invece, ad esempio, sul palco c'è Marco Rissa, chitarrista e cofondatore di TheGiornalisti, che sarà protagonista di una performance insieme a Sandiego. Da "Riccione" a "Completamente" passando per la recente "Questa nostra stupida canzone d'amore", sempre sospesi tra indie, pop, melodia e romanticismo, The Giornalisti sono senz'altro una delle band più importanti degli ultimi anni. Cantare i loro successi al Mr.Charlie non può che essere una grande emozione.



Per l'estate 2018 Mr.Charlie è la nuova partnership con Radio PiterPan: leader di ascolti, diffonde in FM per tutta la stagione alcuni dei party del top club di Lignano, soprattutto gli appuntamenti MartedItaliano, rendendo partecipi anche coloro che non hanno la possibilità di essere fisicamente presenti nel locale.