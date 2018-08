Fino a qualche anno fa, erano guardate con sospetto, fors’anche con ilarità. Oggi, invece, il fenomeno delle ‘tribute band’ è uno dei ‘trend’ di questi Anni Dieci che, musicalmente, attendono ancora di essere definiti da un genere. La prima domanda è: perché? La risposta è facile. La storia del rock (e del pop), vecchia di oltre 60 anni, sta perdendo molti dei suoi ‘pezzi’ più importanti, quelli che hanno attraversato i decenni e le generazioni. Molti protagonisti se ne sono andati, altri hanno scelto la pensione e altri ancora non si sognano neppure di venire a suonare da queste parti!



Tutti questi fattori messi assieme contribuiscono a creare il fenomeno e a far sì che una formazione che sul palco ripropone i brani dei Pink Floyd o di Lucio Battisti sia in grado di fare il tutto esaurito a teatro. Provare con i concerti di Pink Sonic e Canto Libero per credere! Certo, non è la stessa cosa dell’originale, ma ‘una specie’, un ‘quasi come’, un ‘più o meno’. Però per molti è l’unico modo per vivere o rivivere certe emozioni: quelle provate in gioventù, o soltanto sfiorate per motivi anagrafici. In altri generi, dal jazz alla classica, il problema non si pone: nessuno si sogna di mettere in discussione gli ‘standard’ o composizioni vecchie anche di 300 anni o più. E’ dunque questa la strada che il rock, in attesa di novità, sarà costretto a prendere: diventare una specie di ‘nuova classica’?



Nel jazz e nella classica, gli ‘standard’ sono un’abitudine

Intanto c’è da dire che le tribute band sono qualcosa di diverso dalle ‘cover band’: il repertorio si riferisce a un artista solo e, in alcuni casi, vengono riproposti scalette d’epoca e strumenti vintage. Persino – nei casi più raffinati – gli abiti di scena e le scenografie originali (con il ‘placet’ degli artisti). Portare avanti una tradizione anche quando la tua band preferita non c’è più, o non è disponibile a queste latitudini, non è poi tanto diverso da quello che molti ‘dinosauri’ del rock stanno facendo da anni: i Kiss sopravvivranno anche all’addio dell’ultimo membro originale, parola di Gene Simmons e Paul Stanley!, e band come gli Yes o la Pfm sono diventate quasi ‘tribute band’ di se stesse, vista l’iniezione robusta di elementi non presenti nelle line-up storiche.



Se andiamo a scorrere l’elenco delle formazioni che portano avanti la loro personale e più o meno rispettosa versione degli ‘originali’ in Friuli, notiamo come Vasco Rossi e Ligabue – non proprio due artisti restii a offrirsi in versione live – abbiano tanti epigoni in circolazione. Rossimania, Rossi Bar, Coca Cola, Vasco Rossi Tribute Band, Nuovo Fonte del Vasco, Rock Star, Diapason, InfraRossi, Allarme Rossi, Combriccola sono solo alcuni dei ‘tributi’ al Komandante, mentre Luciano può contare su Campovolo, Tra palco e realtà, Radiofreccia, Fandango, Liga 2.0, Effetto Liga… La musica italiana ha una buona rappresentanza di tributi, dai Pooh (I soliti Pooh) a Bennato (Burattini e Canzonette), dal già citato Battisti (Rock Side, Comunque Lucio…) a Zucchero (Diavolo in noi). Persino 883 (Gli anni d’oro) e Modà (Passione Modà, Vittime Modà…) hanno i loro ‘duplicati’!



Moltissimi quelli presenti nel rock: i 6 Pence e i Toys sono due nomi di riferimento tra i fans dei Queen, così come Stage Bowie per quelli del defunto ‘Duca bianco’. E poi: The end e Mojo rifanno i Doors, One love e Velvet dress gli U2, gli Ac/Di i loro… quasi omonimi, ma ci sono pure Guns Celebration (Guns ‘n Roses), Orion (Metallica), Abbashow, Pearl Jam Project, Back to Japan (Deep Purple), Liveplay (Coldplay), Sabbathage (Black Sabbath) e persino Back to Amy (Winehouse). Non è un caso dunque se al Festival di Majano, il programma musicale si chiude con un’altra accoppiata di tribute band, dopo quella di Elton John, dei Rammstein (Ubermensch) e dei Pink Floyd (i già citati Pink Sonic): Jackson One, l’omaggio a Michael Jackson, venerdì 10 e l’accoppiata CelentaMina martedì 14. Un po’ meno degli originali, certo, ma disponibili ora e per tutti.