Nella sala del Centro Civico di Tavagnacco, in via della Madonnina, giovedì 27 settembre alle 20.45 si terrà uno speciale concerto del Trieste Flute Ensemble, che fa parte della tournéè che culminerà a Trieste la prima domenica di ottobre con l’evento 2000 flauti 2000 vele, candidato al record del Guinnes dei Primati.

Il Trieste Flute Ensemble è una delle prime formazioni professionali esclusivamente formate da flauti attive in Europa. Per l'importante attività svolta, è stato insignito d'importanti riconoscimenti da parte di enti pubblici - come la Targa per l’attività svolta in Italia e all'estero del Comune di Trieste - e da riviste specializzate.

I componenti risiedono in Friuli Venezia Giulia e non solo e, talvolta, sono affiancati da musicisti di altri Paesi europei ed extra-europei. L’Ensemble si esibisce in varie formazioni e il repertorio, vario in stile e genere, è costituito da musiche originali, che spaziano dal periodo barocco a quello contemporaneo, ma anche da trascrizioni, arrangiamenti e brani che importanti compositori hanno scritto e dedicato all’Ensemble, che ha curato alcune prime esecuzioni assolute.

Sono stati inoltre realizzati 2 cd a testimonianza dell’attività svolta. Il concerto è a ingresso libero fino al raggiungimento della massima capienza della sala.

Per informazioni: Servizio Cultura del Comune di Tavagnacco, tel. 0432 577326, e-mail: ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it o www.comune.tavagnacco.ud.it.