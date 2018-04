Si chiude questo fine settimana Paschalia, la rete di concerti corali con programmi quaresimali e pasquali dell’Usci Friuli Venezia Giulia. Iniziata a fine febbraio, la manifestazione ha promosso 60 eventi in tutta la regione, abbracciando una serie molto varia di generi, progetti musicali, celebrazioni. Messe festive, viae crucis, concerti spirituali, passioni dal repertorio classico al musical sono stati alcuni degli eventi che hanno stimolato la curiosità del pubblico per vivere più intensamente le festività o semplicemente per scoprire repertori spesso rari e originali. Saranno quattro gli eventi che concluderanno l’ottava edizione di Paschalia nelle giornate di sabato e domenica.

L’unione dei cori parrocchiali sloveni di Trieste Zcpz, nuova partner Usci, ha inserito nel programma di Paschalia due tradizionali rassegne di cori dei decanati di Opicina e Duino. La prima sarà in programma sabato 14 aprile nella suggestiva cornice dell’antico santuario mariano sul colle di Monrupino, con inizio alle 20. Il decanato di Opicina sarà rappresentato dai cori misti Repentabor (dall’organico transfrontaliero), sv. Jernej, sv. Ana, Lipa, Mačkolje, dal coro femminile Prosek-Kontovel e dal coro riunito dell’unione Zcpz.

Domenica 15 alle 17 si proseguirà con i cori del decanato di Duino, dove la chiesa di San Giovanni battista ospiterà le esibizioni dei cori parrocchiali Šempolajski farni zbor, Mavhinje, Sv. Rok-Nabrežina, dei cori Devin, Zgonik e Mavrica.

Sabato 14 si canterà anche nella provincia di Udine, ovvero a Paderno, dove nella chiesa di Sant’Andrea apostolo alle 20.45 l’associazione culturale e musicale Tourdion, con la partecipazione e collaborazione del coro Iuvenes Harmoniae, presenterà il suo viaggio musicale tra Passione e Resurrezione per approfondire il rapporto tra Gesù e Maria, con canti intervallati da letture e una grande varietà di musiche di autori europei dal XVI secolo ai giorni nostri.

Domenica 15 alle 18 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Staranzano sarà possibile ascoltare invece il progetto Dulcis Christe o bone Deus, realizzato dal coro giovanile Audite Juvenes, dalla Cappella Tergestina e dalla Corale Barbisano.