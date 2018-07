Ultimo appuntamento con Cinemadivino FVG, giovedì 19 luglio alle 19.30, organizzato da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino FVG.

Un’edizione questa che ha visto il pieno di presenze, a riconfermare come la proposta di “gustare un buon film in cantina” sia apprezzata dal grande pubblico.

Sarà la cantina Tenute Tomasella (Via Rigole, 103 – Mansuè) a ospitare l’incontro tra l’ottimo vino e la settima arte, un’azienda agricola situata al confine tra il Friuli e il Veneto, tra La Doc delle Grave del Friuli e la Doc Treviso. Un’area geografica che mescola culture e tradizioni diverse, pronta ad accogliere il meglio da entrambe le aree nella ricerca continua dei dettagli che portano un vino a essere non solo corretto, ma emozionante.

Saranno tre, infatti, i vini scelti dall’Associazione Le Donne del Vino FVG per la degustazione finale di questa edizione: Rigole Bianco, Rigole Brut e spazio anche al vino rosso con Rigole Rosso.

A seguire la proiezione della commedia francese E se vivessimo tutti insieme? Di Stéphane Robelin.

Jean, Annie, Albert, Jeanne e Claude sono amici da quattro decenni. Due coppie sposate e un single impenitente, tutti ultrasettantenni, alle prese con le malattie del cuore, delle cellule o della memoria. Tutti silenziosamente occupati a cercare una soluzione finale per se stessi o l’amato, per non pesare sui figli ma nemmeno assecondarli nelle loro fantasie di case di riposo senza privacy e senza identità. Vivere sotto lo stesso tetto, nella grande casa di Annie, è un’idea che nasce quasi per scherzo, a tavola, ma si trasforma in fretta nella soluzione migliore per tutti. Specie perché con loro si trasferisce anche un baldo giovane, Dirk, studente di etnologia alle prese con una tesi di laurea sulla condizione degli anziani in Europa.