Dopo la partecipazione come referente nazionale al festival ‘La escritura de la/s diferencia/s’ a Cuba, la drammaturga ed attrice Bruna Braidotti ha un nuovo ed importante appuntamento mondiale.

Rappresenterà, infatti, l’Italia al ‘Women Playwrights International’ di Santiago del Cile dal 7 al 12 ottobre con ‘La Scena delle donne’, manifestazione che si svolge in Friuli Venezia Giulia da 14 anni e che da tre è anche diventata un punto di riferimento internazionale, ospitando le proposte teatrali delle drammaturghe provenienti da tutto il mondo.

Per sei giorni attrici, registe, autrici ed insegnanti si confronteranano in una ricca serie di incontri, conferenze, spettacoli e workshop. Bruna Braidotti sarà presente con le sue proposte teatrali e la manifestazione di maggior rilievo per la valorizzazione della creatività femminile in teatro: un impegno che la vede attiva da 30 anni in Italia.

In questa occasione lancerà il suo progetto europeo della Scena delle donne, lo 'European Women Playwrights’, con l’obiettivo di unire e rafforzare le visioni femminili sul mondo, cercando collegamenti e confronti nel vecchio continente.