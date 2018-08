Prende ispirazione dalla ‘rusticitas’ della Carnia, nella volontà di rimettere al centro i suoi antichi valori e le sue antiche bellezze. Per la 4a edizione, dal 31 agosto al 2 settembre, ‘La lunga notte delle pievi in Carnia’ conferma l’unione di arte, coralità e sapori locali in una comunione ideale tra sacro e profano. Organizzato dal direttore del Coro del Friuli Venezia Giulia, Cristiano dell’Oste, in collaborazione con Alessio Screm, il festival Carniarmonie e la rete d’impresa NaturalCarnia, il progetto punta alla salvaguardia e valorizzazione di diversi patrimoni locali, dall’architettura all’arte corale, alla cucina di tradizione.



Per sostenere le attività produttive carniche e promuovere l’itinerario religioso del Cammino delle Pievi, la proposta è quella di un ‘pellegrinaggio di saperi’: una tre giorni di spiritualità e cultura nelle dieci Pievi con protagonisti le principali realtà corali della regione e i sapori della terra, preceduti da una breve prolusione storica dei luoghi. Il percorso nei luoghi del sacro e dell’umano punta soprattutto a far riscoprire l’anima della montagna e dei suoi abitanti, dalla preghiera col canto alla mensa condivisa, nelle peculiarità che contraddistinguono le antiche eredità delle valli carniche.



Il concerto di apertura, venerdì 31 nella Pieve di S. Maria di Gorto ad Ovaro, è una dedica a don Giuseppe Cargnello, compianto parroco e anima della Carnia: un concerto ‘in memoriam’ con la neonata Orchestra Giovanile Alpina e il Coro del Friuli Venezia Giulia. Sabato 1 settembre prenderà il via l’intensa programmazione, con più concerti al giorno in diverse località, a partire dalle 16 dalla Pieve di S. M. Maddalena a Invillino a quella di S. M. del Rosario di Forni di Sotto, da SS. Ilario e Taziano di Enemonzo a S. Martino a Villa di Verzegnis.



Dieci tappe in tre giorni, per un week-end, per riscoprire antichi valori e bellezze

Al di là della promozione di luoghi spesso poco conosciuti al di fuori del territorio, di pari passo con la presentazione di prodotti agroalimentari locali e di laboratori artigianali, va sottolineato l’assoluto valore artistico della rassegna, che presenta eccellenze non soltanto locali, come il Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda (con lo spettacolo ‘La nuova generazione di compositori’), l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani (e la sua versione della ‘Spatzenmesse’ di Mozart).



Previsti anche programmi speciali come la ‘Missa Papae Marcelli’ di Palestrina a cura del Coro Fvg, il concerto dal titolo ‘Dal Rinascimento spagnolo ai nuovi compositori sloveni’ del gruppo vocale Vikra di Trieste. Per il concerto di chiusura è stato scelto un luogo ‘speciale’ sotto diversi punti di vista: la Pieve di S. Floriano d’Illegio, dove la sera di domenica 2 settembre il Coro Hrast chiuderà il ‘pellegrinaggio’ musicale.