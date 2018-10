Film, spettacoli, incontri e mostre in Friuli Venezia Giulia e Slovenia dal 15 al 22 ottobre con la 19a edizione del festival itinerante ‘Omaggio a una visione’ organizzato dal Kinoatelje. Appuntamento centrale, il Premio Darko Bratina attribuito quest’anno a Peter Mettler e alle sue opere, famose per oltrepassare i confini tra diversi linguaggi cinematografici e non solo, privilegiando riflessioni su temi importanti grazie a ‘mix’ con altre discipline artistiche. La rassegna si apre lunedì 15 a Gorizia con una mostra audiovisiva, mentre martedì 16 è la giornata del conferimento del premio, prima della proiezione del nuovissimo ‘Becoming animal’, proposto nei giorni successivi anche a Udine. Altre tappe: San Pietro al Natisone e il ‘Miela’ di Trieste, dove verranno proiettati alla presenza di Mettler ulteriori lavori dell’autore canadese.