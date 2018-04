Tutto nacque nel lontano 1979, con il nome originale di ‘Fieste di chenti’, i manifesti ‘d’autore’ di un artista come Lorenzo Mattotti e un’edizione in un prato di San Daniele. Ideato da un gruppo di appassionati che stavano vivendo in diretta il cosiddetto folk revival, ‘Folkest’ è diventato nel tempo una rassegna internazionale (anche se già il primo anno, tra gli ospiti, c’era un certo Alan Stivell!), tra riscoperta delle radici e trampolino di lancio per formazioni locali prima, europee e da tutto il mondo poi.



Diventato ‘grande’ a fine anni ’80, passato alla storia per i mega-show dai ’90 , il festival ha mantenuto inalterata la formula ‘itinerante’, offrendo ogni estate decine di concerti con nomi più o meno famosi (senza dimenticare i ‘saranno famosi’) in varie località del Friuli e dell’Istria. Quest’anno si arriva alla cifra tonda: la 40a edizione dell’international folk festival, già fissata dal 21 giugno al 9 luglio, con una importante ‘coda’ l’8 agosto: l’unica tappa regionale dell’ultimo tour in carriera di una stella mondiale, nonché amica della rassegna, Joan Baez.



Nell’attesa, ecco ‘Primavera a Folkest’, un’anticipazione dei festeggiamenti con una serie di appuntamenti che esplorano le strade battute da artisti che si muovono in bilico tra jazz e tradizione. Venerdì 13 al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento è atteso il Djambolulù Swing Trio, formato da tre dei più significativi interpreti del jazz manouche in Italia ed Europa, Maurizio Geri, Jacopo Martini e Nicola Vernuccio, per un concerto swing di sole corde, dagli standard di Django Reinhardt alle composizioni originali.



A chiudere l’anteprima, mercoledì 18 al Teatro Candoni di Tolmezzo, un altro amico di Folkest, oltre che assiduo frequentatore dei palchi del Friuli, dove ha trovato collaboratori Doc e stimoli per nuove produzioni. Nell’occasione Simone Cristicchi presenterà la sua fortunatissima versione del successo senza tempo di Fabrizio del Andrè ‘La buona novella’, una produzione dell’Accademia Musicale Naonis nata da un’idea di Valter Sivilotti e Giuseppe Tirelli. Il celebre cantattore ne ha creato un ‘musical civile’ al cui interno trova spazio anche un inedito monologo introduttivo su Gesù dal titolo ‘A volte ritorno’, ispirato ai testi di don Andrea Gallo e don Pierluigi Di Piazza, due preti di frontiera impegnati a difesa degli ‘ultimi’.