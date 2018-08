“Una notte a Broadway” è il titolo dell’allestimento curato dall’Associazione Internazionale dell’Operetta, che verrà proposto sabato 25 agosto quale quarto appuntamento della XXVIII ed. delle Serate Musicali a Villa Codelli a Mossa (GO).



A Stefania Seculin e Gianluca Sticotti, accompagnati al pianoforte da Eleonora Lana, il compito di coinvolgere il pubblico in un affascinante viaggio lungo la storia del Musical Theater, un viaggio che proporrà classici come “West Side Story” di Leonard Bernstein e “My Fair Lady” di Frederick Loewe, passando per gli intramontabili ritmi jazz e swing di George Gershwin e Cole Porter, rievocando quei motivi legati ai personaggi di Walt Disney che sicuramente riporteranno all’infanzia molti dei presenti. Altri momenti di questo emozionante itinerario saranno lo show “Chicago” con la sua atmosfera brillante e ancora, per arrivare a creazioni più recenti, le moderne melodie di Sylvester Levay, autore di “Elisabeth” e “Rebecca”, o di Andrew Lloyd Webber, cui si devono “Evita” e “Il Fantasma dell’Opera”, senza dimenticare Jason Robert Brown e il suo “Parade”.



Cantante e attrice, diplomata alla Bernstein School of Musical Theater, Stefania Seculin è specializzata nel genere musical, ma spazia anche dal pop all’opera, dall’operetta al jazz e alla musica italiana. Si è esibita con successo in Italia e all’estero in prestigiosi allestimenti. Ha ricoperto numerosi ruoli da protagonista, tra i quali spicca quello nella produzione tedesca del musical “Titanic”, di Maury Yeston, in scena in Svizzera. È anche autrice e protagonista delle spettacolo “MarlenEdith”, tributo a Marlene Dietrich e Edith Piaf, e di “On-Air”. Ha cantato con prestigiose orchestre, tra le quali Orchestra Cantelli, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Filarmonia Veneta, Orchestra di Velenje, Mitteleuropa Orchestra.



Diplomato alla Bernstein School of Musical Theater anche Gianluca Sticotti, reduce dalla tournée di “Hairspray” in cui ha sostenuto il ruolo di Corny Collins sotto la direzione di Claudio Insegno, dopo essere stato DJ Monty ne “La Febbre del Sabato Sera” prodotto dal Teatro Nuovo di Milano. Interprete di numerosissimi importanti allestimenti, fra cui tre edizioni di “Grease” della Compagnia della Rancia, ha affiancato , collaborando con il marchio Dolce&Gabbana, artisti del calibro di Kylie Minogue. È direttore musicale e vocal coach per il Teatro Nuovo di Milano, per la Compagnia della Rancia e per Stage Entertainment Events (Teatro Nazionale, Milano).



Eleonora Lana si è diplomata al Conservatorio di Trieste sotto la guida di Massimo Gon. Perfezionatasi in musica da camera a Milano, Ferrara e all’Accademia del Trio di Trieste, con il Trio di Parma, entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana con cui si esibisce in concerti diretti da Riccardo Muti e Gabriele Ferro. Dopo gli studi classici si avvicina al pop (è tastierista di Udo Jurgens nel Tour Mitten in Leben) e al musical. Lavora come maestro concertatore e pianista nelle più importanti compagnie di musical italiane ed europee. Fra i titoli interpretati “Cats”, Chicago”, Saturday Night Fever,”Beauty and the Beast”, “Titanic”. Si forma anche come cantante e performer a Milano e Bologna e nel 2013 fonda il trio vocale swing Les Babettes in cui è cantante e arrangiatrice vocale.



Il concerto – a ingresso gratuito con offerta libera – inizierà alle ore 21.00



La XXVIII ed. delle Serate Musicali a Villa Codelli, dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig, è stata realizzata con la direzione artistica del m° Romolo Gessi dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Hanno collaborato: Associazione Musicale “Aurora Ensemble”, Anciuti Music Festival, Fondazione Lilian Caraian, Associazione Internazionale dell’Operetta – Friuli Venezia Giulia, Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Culturale Tavola Sferica, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.



La rassegna si concluderà domenica 26 agosto con “Hollywood Music. Dai pionieri del Far West alle grandi colonne sonore”. Di scena l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia diretta da Romolo Gessi.