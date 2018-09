Ottavo album per il coro Vôs de mont di Tricesimo, prestigiosa formazione composta da 44 voci provenienti da tutto il Friuli e dal Veneto e forte di quasi quarant’anni di attività. Il lavoro, ‘Bivacchi e fuochi’, sarà presentato al pubblico in una serata-evento sabato 29 nel duomo di Tricesimo.



La raccolta, che contiene le più recenti composizioni di Marco Maiero, consentirà al pubblico di riascoltare le sempre apprezzatissime esibizioni del coro, cogliendone la maturità vocale e il colore timbrico. Obiettivo del lavoro è, “ancora una volta - come sottolinea il presidente del coro, Paolo Merlino -, raccontare con rinnovato entusiasmo l’uomo, l’anima, la terra, nelle tante stagioni della vita”.



In concerto il coro offre i colori profondi della poesia, uniti ad una vivacissima intensità interpretativa. Nel tempo la formazione - un raro esempio di ‘coro d’autore’ - è riuscita ad acquisire una sua identità timbrica e una marcata personalità scenica: non canta la malinconia del passato, bensì i brividi che suscita la bellezza del presente.