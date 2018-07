E’ il pluricampione del mondo Cameron Meyer ad aggiudicarsi l’Omnium alla 3 Sere di Pordenone, battendo sul filo dei punti Elia Viviani, apparso comunque in ottima forma sulla nuova pista del Bottecchia e star incontrastata della serata, che ha registrato un sold out al Velodromo pordenonese. Viviani, campione olimpico della specialità, ha ricordato l’importanza dell’attività su pista. Un modello, il suo, per il ciclismo italiano. Viviani ha ricordato ai ragazzi come allenarsi in pista possa essere molto utile anche per ‘fare gamba’ in vista delle gare su strada.

Anche la guerra all’ultimo colpo di pedale con Meyer la dice lunga sul livello di questa edizione delle 3 Sere, che registra una crescita d’interesse per un evento che, negli anni, il pubblico aveva un po’ dimenticato. Al terzo posto il promettente Matteo Donegà del Cycling Team Friuli, salito sul podio in seguito alla doppia ammonizione del russo Sergey Rostovtsev.

La 3 Sere è stata inserita dall’Uci tra le gare che permettono di acquisire punti per i prossimi Mondiali e, soprattutto, in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Per l’occasione, a Pordenone sono arrivati anche il coordinatore delle nazionali maschili di strada e pista, Davide Cassani, e il ct della nazionale U23 Marino Amadori.

Nel frattempo, il sindaco Alessandro Ciriani ha dichiarato l’impianto a uso esclusivo del ciclismo. E si attende una semi-copertura del nuovissimo anello, che permetterebbe di svolgere attività anche d’inverno o in caso di pioggia.

