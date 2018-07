Tradizionale appuntamento, lunedì 23 luglio, alle 20.30, alla terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro per i Premi Juventussi, riconoscimenti ad atleti e società che si sono distinti nella stagione sportiva 2017/18 per titoli e risultati.

L'iniziativa, organizzata dai giornalisti sportivi regionali gruppo Marco Luchetta dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, con la collaborazione del Coni Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFvg e Lisagest, prevede la consegna di alcune borse di studio a giovani atleti che si sono distinti sia in campo sportivo che in quello scolastico.

Quest'anno a vincere è stata la schermitrice azzurra pordenonese Alessandra Segatto che sarà presente a Lignano insieme alla Società Sportiva Fornese a cui sarà consegnato il premio “Emilio Felluga” per il sostegno e aiuto dato in questi anni a Daniele Cappellari, grande speranza del biathlon azzurro e reduce da una stagione ricca di soddisfazioni a livello internazionale. I premi Juventussi vedranno protagonisti la sciatrice Katrin Don, il campione di pattinaggio artistico Mattia Qualizza, la campionessa italiana di pesistica Drusilla Coan e il giovane talento del tennis tavolo paralimpico, Matteo Parenzan.

Riconoscimenti Speciali saranno assegnati alla Triestina calcio in occasione dei 100 anni dalla nascita e alla Società Velica Barcola Grignano per la 50esima edizione della Barcolana. Il Coni regionale consegnerà invece un riconoscimento alla pallacanestro Alma Trieste per la promozione in serie A1 dopo 14 anni.