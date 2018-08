Appuntamento irrinunciabile per i giovanissimi dei centri estivi di Lignano che lunedì 27, alle 9, al Teghil, avranno modo di conoscere e scendere in pista al fianco dei campioni olimpici e mondiali dell'atletica giamaicana nell'ambito del progetto “Allo stadio con i Campioni”.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione e promossa dalla Nuova Atletica dal Friuli in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, intende offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere di persona gli atleti caraibici, ormai cittadini onorari della località balneare friulana, ed al contempo avvicinare i più giovani allo sport promuovendo sani valori ed uno stile di vita salutare. Finalità condivisa da Despar che, dopo aver sostenuto le gare giovanili inserite nell'ambito del 29° Meeting Sport Solidarietà, ribadisce l'impegno in prima linea a favore dello sport quale strumento per l'educazione delle future generazioni affiancandosi all'evento.

I ragazzi, che con il coordinamento di personale tecnico sono impegnati in esercitazioni propedeutiche all'atletica, incontreranno gli atleti giallo-verde-oro al termine della sessione mattutina di allenamenti svolti sull'anello blu del Teghil, scelto per la tredicesima stagione consecutiva dallo staff giamaicano come sede presso la quale curare la preparazione estiva facendo base all'Hotel “Fra i Pini”.

A trascinare il gruppo Elaine Thompson, la campionessa olimpica e mondiale della velocità (100m, 200m e 4x100m); di rientro a Lignano anche Asafa Powell, pluri decorato olimpico e primatista mondiale della staffetta assieme a super Bolt. Altre presenze di spicco della rosa caraibica, seguita dal tecnico Paul Francis, le quattrocentiste Shericka Jackson, a Rio bronzo sui 400m e argento nella 4x400m assieme alla compagna Stephenie Mc Pherson. In pista anche il giovane Ronald Levy, primo al traguardo nei 110 ostacoli nelle tappe parigina e londinese della Diamond League, e due primatisti nazionali come Janieve Russell, fra le migliori specialiste al mondo dei 400 ostacoli, e la stella nascente della velocità Tyquendo Tracey.

Alla pedana del lungo Tajay Gayle, contraddistintosi ai campionati nord americani e al Meeting di Rabat facente parte del prestigioso circuito della Diamond League. Del team fanno parte un folto gruppo di giovani emergenti che, similmente a quanto accaduto con gli allora ventenni Fraser, Powell e Carter, a cui Lignano ha fatto da trampolino di lancio sulla scena mondiale, a breve faranno parlare di sé nelle maggiori rassegne sportive internazionali.

Nel corso del soggiorno, gli atleti giamaicani si sono resi disponibili ad alcuni incontri mirati, inseriti all'interno del progetto “Team Top Mondiale: Promozione Territorio ed Eventi”, in veste di testimonial sportivi e solidali. Sono stati protagonisti della serata solidale allestita in collaborazione con l'Ersa e, come tradizione, si sono cimentati al fianco degli atleti di Special Olympics nell'ambito del 29° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà ribadendo il messaggio della possibile integrazione attraverso lo sport.

Al contempo, prendendo a prestito l'immagine di sportivi di spessore mondiale, è stato possibile promuovere a livello nazionale ed internazionale l'intero Friuli Venezia Giulia e le sue strutture sportive, che negli anni hanno registrato notevoli ritorni d'immagine.