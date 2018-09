La Festa dello Sport-Premiando lo sci regionale 2018, il consueto appuntamento che conclude di fatto la stagione passata e dà il benvenuto a quella successiva, si svolgerà quest’anno domenica 30 settembre a Sappada.

L’appuntamento con la manifestazione promossa dal Comitato Fisi Friuli Venezia Giulia, presieduto da Maurizio Dunnhofer, è per le 9.30 al Palazzetto dello Sport, in Borgata Soravia.

Come sempre in quest’occasione saranno premiate le società e i primi tre classificati di ogni disciplina e categoria (oltre 200), ma non mancheranno altre iniziative. Ad esempio ci sarà un premio speciale per due personaggi che hanno fatto molto per lo sci a Sappada e non solo, ovvero Eliseo Sartor e Riccardo Breusa. La Società Sportiva Fornese e Silverio Doglia riceveranno, invece, il Distintivo d’Oro della Fisi.

Un riconoscimento sarà inoltre assegnato agli atleti Fvg partecipanti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (compresi gli idoli locali Lisa Vittozzi, bronzo nella staffetta mista del biathlon, e il discesista Emanuele Buzzi) e al campione italiano Fisdir Luigino Buttazzoni, oltre che a Sci Club Sappada, ASD Camosci, Emanuele Buzzi Official Fan Club e Lisa Vittozzi Plodar Supporters, che collaborano alla manifestazione assieme al Comune di Sappada e alla Pro Loco.

Da segnalare che nelle adiacenze del palazzetto sarà allestita un’area giochi per i bambini.

Le classifiche complete sono disponibili sul sito www.fisifvg.org.